‘El proyecto de la bruja de Blair’ tendrá un reboot para las nuevas generaciones: los detalles

‘The Blair Witch Project’ se estrenó hace 25 años y casi de inmediato se volvió en un fenómeno cultural: aunado al hecho de que muchas personas creyeron que se trataba de un caso real, se convirtió en una de las películas más rentables de la historia.

Ahora, en medio del auge de los ‘reboots’ y secuelas, se anunció que tendrá una nueva versión.

‘El proyecto de la bruja de Blair’ tendrá una nueva película: los detalles

El productor de cine de terror Jason Blum está trabajando en una nueva versión de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ para Lionsgate, un proyecto que reintroducirá este clásico del horror a una nueva generación. El anuncio se realizó en CinemaCon por el presidente de cine de Lionsgate, Adam Fogelson, y Jason Blum.

"He sido increíblemente afortunado de trabajar con Jason muchas veces a lo largo de los años", dijo Fogelson. "No hay nadie mejor en este género que el equipo de (la productora) Blumhouse. Estamos encantados de iniciar esta asociación con una nueva visión de ‘Blair Witch’".

La nueva película de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ es parte de un acuerdo de varias películas entre Lionsgate y Blumhouse, que permitirá a este último reinventar los clásicos de terror de la primera.

'El proyecto de la bruja de Blair' Imagen Haxan Films



Blumhouse es conocido por su enfoque del terror de bajo presupuesto, lo que lo posiciona como el candidato ideal para la reinvención del clásico.

De momento, no se han revelado detalles de la trama. Tampoco se sabe qué actores formarán parte de la cinta ni una fecha tentativa de estreno.

'El proyecto de la bruja de Blair' Imagen Haxan Films

Actor de la película original de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ critica el reboot

Luego de que se dio a conocer la noticia de la nueva película de la franquicia, Joshua Leonard, uno de los actores de la película original de 1999, usó su cuenta de Instagram para denunciar que no fue informado sobre el nuevo proyecto pese a que su imagen fue utilizada para promover el anuncio.

Leonard también denunció que ha estado tratando de contactar a Lionsgate durante más de un mes para organizar una proyección benéfica de la película original para recaudar dinero para artistas sin atención médica, pero no ha recibido respuesta del estudio.

Si bien, aclaró que su intención no es demandar a Lionsgate por usar su imagen, sino “denunciar la falta de decencia humana y respeto por los artistas”.

Joshua Leonard, actor de 'El proyecto de la bruja de Blair', criticó que se usara su imagen para el anuncio del reboot pese a que él no sabía de la nueva película. Imagen Instagram



