‘El problema de los 3 cuerpos’: ¿Por qué Netflix no respetó la nacionalidad de los personajes del libro?

Video ¿Qué es la cuenta regresiva de ‘El problema de los 3 cuerpos’ y qué pasa cuando llega a cero?

‘3 Body Problem’ se estrenó el pasado 21 de marzo en Netflix y rápidamente se volvió una de las series más populares de la plataforma. La historia está basada en una trilogía de libros de Cixin Liu, cuya primera entrega tiene el mismo título, si bien, hizo algunos cambios importantes a la trama, cronología de hechos y hasta personajes de la obra original. Los creadores detrás de la adaptación explican los motivos de sus decisiones creativas.

‘El problema de los 3 cuerpos’ de Netflix no respetó el origen de sus personajes

PUBLICIDAD

Sin duda, uno de los cambios más significativos entre los libros y la serie tiene que ver con los personajes.

Para empezar, toda la obra de Cixin Liu se desarrolla por completo en China y todos sus personajes son originarios de dicho país. Tanto los eventos como los actores de los libros reflejan el contexto cultural y político de la nación, especialmente durante la Revolución Cultural.

En la adaptación de Netflix, esto no se conservó del todo. Por un lado, la historia de Ye Wenjie es la que se mantuvo más fiel a la fuente original, pero, por el otro, muchos de los nuevos personajes que se introdujeron (el grupo de los 5 de Oxford) tienen nacionalidades diferentes.

‘El problema de los 3 cuerpos’ Imagen Bighead Littlehead/Netflix Studios

Creadores de la serie de Netflix ‘El problema de los 3 cuerpos’ explican por qué cambiaron la nacionalidad de los personajes

Según el director de la serie, Derek Tsang, la decisión de diversificar la nacionalidad de los personajes se basó en la intención de hacer una historia más accesible y que resonara con la audiencia internacional de la plataforma de streaming:

“Tiene sentido que, debido a que estamos adaptando la historia para nuestra audiencia global, hayamos ampliado el alcance y tengamos más personajes de todo el mundo”, comentó a ‘Tudum’.

‘El problema de los 3 cuerpos’ Imagen Bighead Littlehead/Netflix Studios



Añadió que, debido a que consideran que ‘El problema de los 3 cuerpos’ “es en gran medida una historia sobre la humanidad y la lucha de la humanidad con un misterio aparentemente irresoluble que se convierte en una crisis existencial total [...] queríamos representar, en la medida de lo posible, a toda la humanidad”: “Intentamos hacer de este un elenco internacional muy diverso para representar la idea de que esta no es solo la lucha de un país; es una lucha global por sobrevivir”.

PUBLICIDAD

Hay que destacar que los creadores de la serie, David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo (quienes han trabajado en otras adaptaciones de libros) recibieron la “bendición” de Cixin Liu para hacer las modificaciones que consideraran necesarias para llevar su historia a la televisión: “Los animó a realizar los cambios narrativos necesarios”, revela ‘Tudum’.

‘El problema de los 3 cuerpos’ Imagen Bighead Littlehead/Netflix Studios