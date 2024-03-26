El problema de los tres cuerpos

'El problema de los tres cuerpos': ¿Qué podríamos ver en la temporada 2? Esto pasa en los libros

¿‘El problema de los 3 cuerpos’ tendrá una segunda temporada?, ¿de qué tratará? Esto es lo que sabemos del futuro de la serie de Netflix.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video ‘El problema de los 3 cuerpos’: El enigma de la nueva serie de Netflix que lleva 300 años sin respuesta 

La serie ‘El problema de los 3 cuerpos’ ha ganado tanta atención desde su estreno en Netflix el pasado 21 de marzo que, muchos fans ya quieren saber qué viene después. Respondemos algunas de sus preguntas.

¿‘El problema de los 3 cuerpos’ tendrá temporada 2 en Netflix?

De momento, la plataforma de streaming no ha anunciado sus planes para una siguiente entrega.

No obstante, los ánimos de los creadores son optimistas. David Benioff, por ejemplo, dijo a ‘Games Radar’: “No tenemos una segunda temporada, pero debemos seguir avanzando a todo vapor como si la tuviéramos, porque si conseguimos una segunda temporada, tendremos que empezar a trabajar en términos de preproducción y producción para hacérsela llegar a la gente en un tiempo razonable”.

'El problema de los 3 cuerpos'.
‘El problema de los 3 cuerpos’.
Imagen Bighead Littlehead/Netflix Studios

¿De qué podría tratar la segunda temporada de la serie ‘El problema de los 3 cuerpos’?

Si bien aún no hay planes oficiales para el futuro de la producción, los fans se pueden hacer una idea de lo que puede venir con base en los sucesos de los libros de Cixin Liu. La continuación de ‘El problema de los 3 cuerpos’ se titula ‘El bosque oscuro’.

Al final de la primera temporada de Netflix, Saul fue designado como ‘Wallfacer’, una posición que prácticamente le concede poder ilimitado con tal de que encuentre una manera de detener a los San-Ti, aunque él se muestra renuente a aceptarla.

En el segundo libro, se nos presenta a Luo Ji, el equivalente de Saul en la serie, quien también se resiste a su rol. De hecho, por años evita enfrentarse a la amenaza, aunque cuestiones personales lo llevan a finalmente tomar la responsabilidad que le fue otorgada.

Saul sería un personaje clave en una posible segunda temporada de 'El problema de los 3 cuerpos'.
Saul sería un personaje clave en una posible segunda temporada de ‘El problema de los 3 cuerpos’.
Imagen Bighead Littlehead/Netflix Studios


Para dar solución al problema, el científico se enfoca en la paradoja de Fermi (explicada por Ye Wenjie en sus años de juventud) y la teoría del bosque oscuro (de nueva cuenta, el título del libro se basa en un planteamiento científico real y juega parte central de la trama). Esta última propone que las civilizaciones extraterrestres inteligentes prefieren no hacer contacto con otras para evitar una posible aniquilación.

En el libro, Luo Ji usa la hipótesis como su método de defensa: amenaza con revelar la ubicación del planeta Trisolaris al resto del universo, creando un punto muerto en la ofensiva de los alienígenas.

Es probable que la segunda temporada de la serie explore cómo se desarrollará este plan, tomando en cuenta la dificultad de ejecutarlo bajo la constante vigilancia de los Trisolarianos (recordemos que son capaces de ver todo lo que hace el científico).

'3 Body Problem'
'3 Body Problem'
Imagen Bighead Littlehead/Netflix

¿Cuántas temporadas tendrá la serie ‘El problema de los 3 cuerpos’?

David Benioff comentó a ‘Collider’ que, junto con Alexander Woo y D. B. Weiss, considera que lo ideal serían tres o cuatro temporadas. La decisión de tener una entrega más que la trilogía de Cixin Liu viene de que podrían dividir el último libro en dos.

¿Te emociona la posibilidad de tener más temporadas de ‘El problema de los 3 cuerpos’? Cuéntanos en los comentarios qué te gustaría ver en las siguientes partes.

