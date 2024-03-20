La serie ‘El problema de los 3 cuerpos’ está basada en libros: conoce la trilogía que la inspiró

Video ‘El problema de los 3 cuerpos’: El enigma de la nueva serie de Netflix que lleva 300 años sin respuesta

Netflix está a punto de estrenar ‘3 Body Problem’, pero antes de que todo el mundo empiece a hablar de la serie, te contamos todo sobre la trilogía de libros que la inspiró.

Serie de Netflix ‘El problema de los 3 cuerpos’ está basada en una trilogía de libros

La producción protagonizada por Eiza González, Benedict Wong, Jovan Adepo, Jess Hong, entre otros, es el más reciente ejemplo de la tendencia de llevar obras literarias a las pantallas.

En este caso, se trata de un libro del mismo título escrito por Cixin Liu, publicado por primera vez en China en 2006.

De esa primera entrega (que inició como entregas serializadas en la revista china ‘Science Fiction World’), surgieron otros dos libros, llamados ‘The Dark Forest’ y ‘Death’s End’.

Los libros de Cixin Liu se han convertido en un clásico de la ciencia ficción moderna y un ‘must’ entre los lectores de este género. De acuerdo con un artículo de ‘The Guardian’ de 2016, “a su éxito se le atribuye haber inspirado un nuevo auge en la escritura de ciencia ficción” en China.

Según ‘Tudum’, los creadores de la serie ‘3 Body Problem’ hablaron con el autor de los libros previo a hacer la adaptación y obtuvieron su “bendición” para tomarse las libertas creativas que consideraran necesarias.

Cixin Liu es el autor de la trilogía de libros 'El problema de los 3 cuerpos' Imagen Getty Images

¿De qué tratan los libros de ‘El problema de los 3 cuerpos’? La trama resumida

La trilogía de libros abarca varias décadas y se entrelaza con múltiples personajes, si bien el foco principal recae en dos científicos: Ye Wenjie y Wang Miao, quienes deben resolver un misterio cósmico que desafía la comprensión humana.

Wenjie es una astrofísica con un pasado turbulento, hija de un físico ejecutado durante la Revolución Cultural China, carga con la sombra de la traición y la pasión por el conocimiento, mientras que Miao es un ingeniero en nanotecnología y jugador ávido del enigmático videojuego en línea ‘Three Body’, pero, a medida que se adentra en los secretos del juego, descubre que su trama metafísica se asemeja a una secta.

Netflix estrenará adaptación de ‘El problema de los 3 cuerpos’ (no es película)

El próximo 31 de marzo, llegará a la plataforma la versión televisiva de la historia de Cixin Liu.

Al igual que los libros, la historia abarcará diferentes épocas, empezando en la China de los 60 y llegando hasta la actualidad. La trama se centra en un grupo de científicos que “debe unir fuerzas con un detective inquebrantable para detener la mayor amenaza de la humanidad”, según Netflix.

La serie contará con 8 episodios, aunque, como suele suceder con las producciones del servicio de streaming, se podría renovar para nuevas temporadas según su éxito.

El elenco de ‘El problema de los 3 cuerpos’ tiene a Benedict Wong como Da Shi, Jess Hong como Jin Cheng, Jovan Adepo en el papel de Saul Durand, Eiza González como Auggie Salazar y John Bradley como Jack Rooney.

'El problema de los 3 cuerpos'. Imagen Bighead Littlehead/Netflix

Antes de Netflix, en China ya se hizo una serie de ‘El problema de los 3 cuerpos’

Tal como se mencionó, la trilogía de ‘El problema de los 3 cuerpos’ es bastante popular en todo el mundo, especialmente en China. En ese sentido, no es de extrañar que el país de su autor se haya ‘adelantado’ con su propia versión de la historia. En 2023, se estrenó en el país oriental ‘Three-Body’, una serie de 30 episodios que sigue la misma historia.

El crítico de televisión de ‘The New York Times’, Mike Hale, señaló en una columna de opinión de febrero de 2023 que la serie china parecía ser completamente fiel a los libros de Cixin Liu, tanto en los diálogos como en los sucesos.

Esta versión se puede ver a través de Rakuten Viki. En Estados Unidos, Peacock compró los derechos de distribución y desde el 10 de febrero pasado se encuentra en su catálogo de streaming.

Netflix hace una serie de los libros ‘El problema de los 3 cuerpos' Imagen Bighead Littlehead/Netflix