El problema de los tres cuerpos es real: la teoría detrás de la serie de Netflix y los libros

Video ‘El problema de los 3 cuerpos’: El enigma de la nueva serie de Netflix que lleva 300 años sin respuesta

Netflix estrena este 21 de marzo ‘El problema de los tres cuerpos’, una serie basada en una trilogía de libros del mismo nombre de Cixin Liu, pero, ¿sabías que, más allá de la ciencia ficción, este es un problema real que se plantea desde la física y astronomía? Te explicamos la teoría.

El problema de los tres cuerpos: el libro y la serie de Netflix presentan un problema real

PUBLICIDAD

Si bien la historia del autor chino es de ciencia ficción, toma como base algunos elementos científicos y tecnológicos de la vida real, como la nanotecnología, inteligencia artificial y hasta la teoría del caos.

Al centro de la trama está una cuestión que le da el nombre a la ficción: el problema de los tres cuerpos.

Esta cuestión, que no se ha podido resolver por siglos, es la que aqueja a toda una raza alienígena.

'3 Body Problem' Imagen Bighead Littlehead/Netflix

¿Qué es la teoría de los tres cuerpos? Esto es lo que plantea el problema

En la vida real, se trata de uno de los problemas más antiguos y difíciles de resolver de la física y astronomía. Isaac Newton, quien formuló las bases para comprender la atracción gravitatoria y movimiento de los planetas en el universo, lo propuso hace más de 300 años.

Según sus teorías, calcular los movimientos de dos cuerpos que orbitan alrededor del mismo punto central (como dos planetas del sistema solar) es fácil, ya que ambas trayectorias son predecibles.

Sin embargo, al sumar otro elemento a la ecuación, el resultado se vuelve caótico e impredecible. Si bien, teóricamente sería posible, el problema de los tres (o más) cuerpos expone que entrarían en juego demasiadas variables. Para cada una de ellas, habría que hacer un cálculo. A esto, hay que añadir la complejidad del tiempo, ¿cómo afectarían esos cambios a lo largo de miles o millones de años? Los factores serían tantos que calcular cada uno de ellos se vuelve inviable.

Isaac Newton Imagen Getty Images



Aunque el problema de los tres cuerpos es como mejor se le conoce a esta teoría, en realidad aplica para cualquier número de cuerpos, por lo también se le llama el problemas de los ‘n’ cuerpos.

PUBLICIDAD

Vale la pena señalar que, pese a que se han desarrollado métodos numéricos para abordar esta pregunta y nuevos descubrimientos permiten hacer algunas consideraciones, nadie ha podido resolver el problema.

¿Qué son los trisolarianos?

Aquí es cuando la ficción y la realidad se conjuntan. En sus libros, Cixin Liu presenta una raza alienígena llamada trisolarianos. Ellos viven en el planeta Trisolaris, que, como se puede suponer a partir del nombre, se encuentra en un sistema estelar de tres soles, es decir, orbita alrededor de tres soles en lugar de uno solo.

Por ello, los habitantes del planeta se enfrenta a limitaciones y condiciones significativas que los orillan a migrar a otro planeta para asegurar su supervivencia.

'3 Body Problem' Imagen Bighead Littlehead/Netflix