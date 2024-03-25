'El problema de los tres cuerpos' cambió algunos personajes de los libros: Auggie Salazar es hombre

Video ‘El problema de los 3 cuerpos’: El enigma de la nueva serie de Netflix que lleva 300 años sin respuesta

'El problema de los tres cuerpos' es la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix que transporta a los espectadores a un universo de misterio.

Basada en la aclamada novela del autor chino Liu Cixin, la historia se desarrolla en un contexto de invasión extraterrestre durante la Revolución Cultural China en los años 60, donde un grupo de científicos debe unir fuerzas con las de un inquebrantable detective para salvar a la humanidad de un fatídico destino.

'El problema de los tres cuerpos': Así cambiaron los personajes de los libros en la serie de Netflix

Auggie Salazar es hombre en los libros

En la producción de Netflix, la actriz mexicana Eiza González interpreta a Augustina "Auggie" Salazar, una empresaria experta en nanotecnología. Auggie es la primera en ver la cuenta regresiva frente a sus ojos.

Sin embargo, en la historia original, Auggie es un científico llamado Wang Miao. Aparece solo en el primer libro y también es una de las presas perseguidas por los San-Ti, hasta que se ven obligados a detener su investigación.

Los extraterrestres se llaman diferente y Sophon aparece mucho antes

En la versión de los libros, la civilización alienígena que se dirige a la Tierra se conoce como Trisolaranos, debido al sistema de tres soles que habitan. En "3 Body Problem", se les refiere como San-Ti, que significa "tres cuerpos" en mandarín, y curiosamente, este es también el nombre original de la novela de Liu.

Los Sophons, también se introducen mucho antes en la adaptación de Netflix, tomando la forma de una mujer con una katana. Dentro del libro, aparece por primera vez como la narradora del juego de realidad virtual que Ye Wenjie le regala a Jin Cheng después del suicidio de su hija Vera.

Da Shi es un exoficial del ejercito chino en los libros

En los capítulos de la serie se da a conocer que Da Shi, interpretado por Benedict Wong, es un detective originario de Manchester; no obstante, en los libros, Da Shi es un hombre chino que aparece en las dos primeras entregas. En lugar de trabajar para la organización gubernamental liderada por Wade, Da Shi es un investigador freelance y también un exoficial del ejército chino.

3 Body Problem. Benedict Wong as Da Shi in episode 104 of 3 Body Problem. Cr. Ed Miller/Netflix © 2023 Imagen Netflix

El grupo de físicos no son amigos en la historia original

En la serie, los personajes Auggie, Will, Jin, Jack y Saul son amigos cercanos desde el primer episodio, pero en la trilogía de libros compuesta por 'The 3 Body Problem', 'The Dark Forest' y 'Death’s End', ninguno de estos personajes se conoce. Solo dos de ellos aparecen en la primera novela, uno en el segundo libro y los demás hasta la última entrega, lo cual significa que Nteflix decidió mezclar los tres libros para su propia adaptación.

3 Body Problem. (L to R) Jovan Adepo as Saul Durand, Alex Sharp as Will Downing, John Bradley as Jack Rooney in episode 101 of 3 Body Problem. Cr. Courtesy of Netflix © 2024 Imagen Netflix

Jin Cheng y Will Downing no son cercanos en la serie

En la obra de Cixin, el personaje conocido como Will Downing adopta el nombre de Yun Tianming y es diagnosticado con cáncer, tal como se narra en el libro 'Death's End'. A pesar de estar enamorado de Cheng Xin, conocida como Jin Cheng en la serie, desde la infancia, en la novela su relación no se caracteriza por una amistad cercana como se retrata en la adaptación creada por Benioff, Weiss y Woo.

