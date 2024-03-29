¿‘El problema de los 3 cuerpos’ te atrapó? Películas de ciencia ficción en Netflix para ver después

Video ¿Qué es la cuenta regresiva de ‘El problema de los 3 cuerpos’ y qué pasa cuando llega a cero?

‘El problema de los 3 cuerpos’ sumerge a la audiencia en un mundo de ciencia ficción que combina teorías y conceptos reales con ideas fantasiosas. La adaptación de la trilogía de libros de Cixin Liu rápidamente se coló entre los contenidos más vistos de Netflix. Pero, con solo una temporada (y sin noticias de una segunda) , muchos fans se quedaron con sed de más aliens, suspenso y problemas teóricos.

Películas de ciencia ficción que puedes ver en Netflix después de ‘El problema de los 3 cuerpos’

‘Spaceman’

La película tiene a Adam Sandler como protagonista y cuenta la historia del astronauta Jakub, quien, durante misión solitaria en el espacio, se da cuenta de que su matrimonio podría no sobrevivir a una crisis, por lo que termina aceptando ayuda de una araña que viaja en su nave.

Al igual que ‘3 Body Problem’, está basada en un libro. En su caso, ‘El astronauta de Bohemia’.

‘Leave the World Behind’

Durante unas vacaciones familiares, dos extraños aparecen buscando refugio de un ciberataque que se vuelve cada vez más aterrador. De nueva cuenta, la película se basa en un libro del mismo nombre, del autor Rumaan Alam.

Además, se inspira ligeramente en situaciones de la vida real y muestra a la humanidad consternada por una amenaza que no se logra descifrar fácilmente.

‘Don’t Look Up’

¿Buscas una película que combine ciencia real con ficción? La cinta de 2021 trata de dos astrónomos que descubren un cometa que se dirige a la Tierra e intentan advertir a la humanidad, pero nadie les cree. Juega con la idea de cómo actuarían gobiernos, medios y personas ante tal amenaza.

‘Arrival’

Al estilo de ‘El problema de los 3 cueros’ (pero con más suspenso), la cinta relata los esfuerzos de una lingüista reclutada por el gobierno estadounidense para comunicarse y descubrir las intenciones de unas naves extraterrestres que hacen contacto con la Tierra.

‘Annihilation’

Dejando un poco de lado la ciencia real, esta película retrata a un grupo de científicas que se aventura en una misteriosa zona conocida como “El Brillo”, donde la naturaleza se transforma y las leyes físicas se desafían.

‘Campamento en el fin del mundo’

Una versión mucho más ‘light’ que ‘El problema de los 3 cuerpos’ y más apta para los menores de la familia: un grupo de adolescentes se enfrenta a una invasión alienígena mientras acampa en el bosque.

‘Rebel Moon’

La cinta se aleja del corte de ‘3 Body Problem’, pero se mantiene dentro del género de la ciencia ficción (con viajes espaciales y amenazas alienígenas): cuando una colonia pacífica se enfrenta a los ejércitos de un regente tiránico, Kora, una joven con un pasado misterioso, reúne a guerreros de planetas cercanos para desafiarlo.

‘¿Qué le pasó a Lunes?’

En un futuro superpoblado, una mujer busca a sus siete hermanas idénticas, quienes deben vivir escondidas para sobrevivir a la política de un solo hijo por familia.