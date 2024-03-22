¿‘El problema de los 3 cuerpos’ no respetó los libros? Los cambios que hizo la serie de Netflix

Video ‘El problema de los 3 cuerpos’: El enigma de la nueva serie de Netflix que lleva 300 años sin respuesta

El problema de los tres cuerpos dejó de ser meramente una cuestión científica a ser el tema del momento. En 2006, el autor chino Cixin Liu publicó un libro que tomaba este misterio como título y parte central de su trama y, el pasado 20 de marzo, Netflix llevó esa ficción a la pantalla chica. ¿Cuáles son las diferencias entre la serie y la novela? A continuación las exploramos.

‘El problema de los 3 cuerpos’: diferencias entre la serie de Netflix y los libros

Una de las diferencias más notables es la expansión del escenario. La novela se desarrolla casi exclusivamente en China, mientras que la serie toma un enfoque más internacional: si bien el país oriental sigue siendo fundamental para la historia, también se sitúa en Nueva York y Londres de la época actual.

En ese sentido, también se introducen muchos personajes internacionales y que no han vivido importantes hechos históricos de China (como sí sucede en los libros).

Además, la producción de Netflix también presenta nuevos personajes principales: Los Cinco de Oxford.

En ‘3 Body Problem’, este club está conformado por Jin Cheng (Jess Hong), Auggie Salazar (Eiza González), Saúl Durand (Jovan Adepo), Will Downing (Alex Sharp) y Jack Rooney (John Bradley), quienes se conocieron en sus años universitarios en Oxford, pero, en la obra de Cixin Liu no existe tal grupo. En cambio, se pueden encontrar paralelismos entre algunos personajes de los libros.

Hablando de diferencias entre los personajes, vale la pena mencionar el caso de Wang Miao. En el libro ‘El problema de los 3 cuerpos’, se nos presenta como un experto en nanotecnología y uno de los actores principales (la historia se cuenta desde su perspectiva), pero en la serie de Netflix, ni siquiera se menciona su nombre. Esto es porque se dividió en otros tres: así es como nacen Auggie Salazar, Jack Rooney y Jin Cheng.

La adaptación televisiva también juega con la cronología de los hechos. Si bien se mantiene fiel a la trama general de ‘El problema de los 3 cuerpos’, a partir del quinto episodio integra elementos de los otros dos libros que conforman la trilogía de Cixin Liu, ‘El Bosque Oscuro’ y ‘El Fin de la muerte’, lo que deja abierta la pregunta de si Netflix hará más temporadas de la serie.

Uno de esos cambios es la sustitución de Yang Dong por Vera. En los libros, el suicidio de Yang Dong, la hija de Ye Wenjie, se relata en la parte final, mientras que en la versión para la televisión, sucede en la misma entrega.

Las libertades creativas que se tomó Netflix fueron tales que hasta cambiaron el nombre de alienígenas que atentan contra la humanidad: en los libros se les llama Trisolaris, mientras que en la serie, San-Ti.

¿Qué opina Cixin Liu de la serie de Netflix ‘El problema de los 3 cuerpos'?

Los fans de la ciencia ficción no fueron los únicos en notar diferencias entre ambas versiones de la historia: el autor de los libros estuvo al tanto de los cambios que se harían.

Los creadores de la serie, David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo, se reunieron por videollamada con Cixin Liu al inicio de su proceso creativo y él les dio su “bendición” para adaptar su obra y los alentó a realizar los cambios narrativos necesarios para la transición a la pantalla, según relata ‘Tudum’.

A partir de esta aprobación, los creadores (que han trabajado en otras exitosas adaptaciones de libros) se sintieron con mayor comodidad de hacer los cambios necesarios al mismo tiempo que buscaron mantener “la sensación de asombro” de las novelas.

Sobre la decisión de llevar la trama a un escenario mundial en vez de limitarla a China, el director de ‘3 Body Problem’, Derek Tsang, comentó: “Esta es en gran medida una historia sobre la humanidad, la lucha de la humanidad con un misterio aparentemente irresoluble que se convierte en una crisis existencial total, por eso queríamos representar, en la medida de lo posible, a toda la humanidad”.

Adicionalmente, comentó que creyeron que era la mejor manera de acercar la historia a una audiencia global.

‘El problema de los 3 cuerpos’: lo que la crítica dice de la serie de Netflix

En el sitio especializado ‘Rotten Tomatoes’, tiene una aprobación del 76 por ciento por parte de críticos especializados, mientras que la audiencia en general la calificó con un 62 por ciento.

De manera general, la crítica especializada ha aplaudido la producción, sin dejar de notar que no se mantuvo completamente fiel al contenido original.