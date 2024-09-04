A Winona Ryder le hacían bullying por ser Lydia Deetz en 'Beetlejuice': ella agradeció ser “la chica rara”

Video El personaje que no regresó a 'Beetlejuice 2' por una oscura razón y otros secretos de la secuela

‘Beetlejuice 2’ llega a los cines el 5 de septiembre de 2024, y es momento de recordar que ‘Beetlejuice’ oculta muchos secretos y curiosidades.

Uno de los mayores está relacionado con Winona Ryder, quien consiguió el papel de Lydia Deetz de la manera menos esperada, y luego de participar en la cinta de Tim Burton sufrió los estragos de la fama.

Así consiguió Winona Ryder el papel de Lydia en ‘Beetlejuice’



Winona Ryder tenía apenas 15 años cuando consiguió el papel de Lydia Deetz en ‘Beetlejuice’. Antes de eso, ella solo había hecho otras dos películas que no alcanzaron tanta popularidad, ‘Lucas’ y ‘Square Dance’.

Aun así fue llamada a una audición para formar parte de la nueva película de un tal director llamado Tim Burton. Sus padres la llevaron a Los Ángeles para que se reuniera con el cineasta, y ahí conoció a un peculiar hombre con el que tuvo una conexión inmediata.

Hablaron de películas y de música como si fueran viejos amigos durante más de media hora, hasta que la actriz le preguntó si conocía al dichoso director. Resulta que el hombre era el mismísimo Tim Burton:

Recuerdo vívidamente cuando lo conocí. Yo tenía el pelo negro. Estuve hablando con alguien en la sala de espera durante un rato, solo sobre películas y música. Y luego, después de unos 30 minutos, le dije: '¿Sabes cuándo va a aparecer este tipo Tim Burton? Porque puede que esté en el edificio equivocado'. Y él me respondió: 'Ah, ese soy yo'. No tenía idea de que un director pudiera ser tan genial en ese sentido.



Esta conexión, más el hecho de que en ese entonces Winona Ryde tenía una vibra oscura por su elección de ropa y corte de pelo, hicieron que Tim Burton supiera de inmediato que había encontrado a su Lydia Deetz perfecta.

A Winona Ryder le hacían bullying por ser Lydia Deetz en 'Beetlejuice': así enfrentó las críticas



Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Winona Ryder después de que su carrera despegara gracias a Lydia Deetz en ‘Beetlejuice’.

La actriz confesó que este papel ocasionó que sus compañeros la molestaran en la escuela secundaria. A pesar de ser una estrella en ascenso, ellos le decían que era “una bruja”:

Recuerdo que pensé que iba a cambiar mi estatus, y lo empeoró. Decían: '¡Eres una bruja! ¡Eres un monstruo!' Eso lo amplificó. Yo pensaba: '¡Pero si estoy en una película!'



La fama de ‘Beetlejuice’ también afectó a Winona Ryder porque la actriz quedó encasillada bajo el aura de personajes oscuros.

Después de hacer la película de Tim Burton ella protagonizó ‘Heathers’ y ‘Edward Scissorhands’, por lo que, cuando quería formar parte de otro tipo de proyectos, no conseguía los papeles porque se quedó con la fama que gozan otras “chicas góticas” de las películas.

Poco a poco Winona Ryder se incorporó a otros proyectos y fue retomando el brillo de su carrera, y el ejemplo más claro es el papel de Joyce Byers en la serie de Netflix ‘Stranger Things’.

Sin embargo, Winona Ryder recuerda con mucho cariño a Lydia Deetz, tanto así que decidió regresar al personaje en ‘Beetlejuice Beetlejuice’ de 2024.

De hecho, en la ceremonia de inducción de Tim Burton al Paseo de la Fama realizada el pasado 3 de septiembre de 2024, la actriz le agradeció por ayudarla a aceptar su condición de “chica rara”:

Tu inclusión creativa me mostró cómo era la verdadera colaboración artística y, en otras palabras, hiciste que ser una chica rara no solo fuera aceptable, sino algo para celebrar e incluso algo genial.