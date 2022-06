Chris Pratt se defendió luego de que lo quisieran sacar de 'Guardianes de la Galaxia'

Después de que algunos fans quisieron sacar a Chris Pratt de Marvel, el actor que le da vida Starlord por fin respondió a las serias acusaciones en su contra.

La estrella de Hollywood de 43 años fue criticada por pertenecer a una congregación cristiana conocida por practicar terapias de conversión a la comunidad LGBTQ+ y criticar el estilo de vida de esas personas.

Chris Pratt responde a las críticas en su contra: no se va de 'Guardianes de la Galaxia'

El protagonista de la saga de 'Jurassic World' habló sobre las acusaciones en su contra en una entrevista para la revista 'Men's Health'. En esa publicación, negó ser parte de la iglesia de Hillsong, asegurando que nunca ha estado en ese lugar y que no conocía a nadie de esa congregación.

A pesar de que confirmó que asiste a la iglesia de Zoe, Chris Pratt no se considera una persona religiosa, debido a que piensa que una cosa es creer en dios y seguir ciertas costumbres y otra es usar la religión para atacar y oprimir a otras personas, algo en lo que no está de acuerdo.



En el 2019, durante una aparición en 'The Late Show' con Stephen Colbert, Pratt ya había negado su relación con una asociación religiosa intolerante.

"Recientemente se sugirió que pertenezco a una iglesia que 'odia a cierto grupo de personas' y es 'infamemente anti-LGBTQ'. Nada más lejos de la verdad. Soy un hombre que cree que cada uno tiene derecho a amar a quien quiera libre del juicio de su prójimo"

Mientras Chris Pratt mantenía esa conversación con Stephen Colbert, el también actor Elliot Page publicó un tuit en donde se preguntaba si en el programa abordarían que la iglesia de la estrella de Marvel es ampliamente anti LGBTQ+.

“Si eres un actor famoso y perteneces a una organización que odia a cierto grupo de personas, no te sorprendas si alguien simplemente se pregunta por qué no se aborda. Ser anti LGBTQ está mal, no hay dos bandos. El daño que causa es severo. Punto final. Envió amor a todos”, comentó Page en otro tuit.

Hasta el momento, los problemas fuera de cámaras de Chris Pratt no han afectado su carrera en el MCU e incluso el director James Gunn salió en su defensa en Twitter, asegurando que jamás sería reemplazado como Star-Lord y si eso llegara a suceder, muchos de sus amigos se irían con él.