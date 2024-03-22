'Alien: Romulus': de qué trata, fecha de estreno y más sobre la película 7 de la saga extraterrestre

Video 'El astronauta': el final explicado y las críticas sobre la actuación de Adam Sandler

Las salas de cine volverán a sentir el terror que provocan los xenomorfos de ‘Alien’, pues la franquicia prepara el estreno de una nueva película. Te contamos lo que debes saber de ‘Alien: Romulus’.

¿De que tratará ‘Alien: Romulus’?

PUBLICIDAD

De momento, se tienen pocos detalles sobre la trama de la película. Su director, Fede Álvarez, reveló a ‘Variety’ que la historia “se sitúa 20 años después de la primera” pero sin alterar los sucesos que los fans ya conocen.

“No lo veo como una alteración del canon. Es algo que personalmente me complace hacer, asegurándome de que todo siga y sea parte de la gran historia de la franquicia ‘Alien’, no solo en la historia, sino también en lo que respecta a cómo hacerla”, comentó el cineasta a la citada revista.

También aseguró que habló con Ridley Scott y James Cameron, quienes estuvieron a cargo de las primeras películas de ‘Alien’ sobre la historia que estaba desarrollando. Scott trabaja como productor en la más reciente entrega.

'Alien: Romulus' Imagen 20th Century Studios

El elenco de ‘Alien: Romulus’

La película se apoyará en el talento de jóvenes promesas como Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, Spike Fearn, David Jonsson y Aileen Wu. Esta última marca su debut con la cinta.

De momento, no se han revelado los papeles que tendrán los actores o si la película traerá de regreso a alguno de los rostros ya conocidos y queridos por los fans.

El reparto de ‘Alien: Romulus’ incluye a Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, Spike Fearn. Imagen Getty Images

Tráiler de la película ‘Alien: Romulus’

El pasado 20 de marzo, 20th Century Fox lanzó el primer vistazo de la siguiente entrega de la saga de ‘Alien’. Con una duración de poco más de 1 minuto, apenas se alcanza a ver la destrucción que un xenomorfo hizo en una nave espacial, así como a sus tripulantes correr y luchar por sus vidas, ¿lo lograrán?

¿Cuándo se estrena ‘Alien: Romulus’? Fecha de estreno

La película llegará a las carteleras de cine el próximo 16 de agosto.

PUBLICIDAD

¿Cuántas películas hay de ‘Alien’ y en qué orden verlas?

La saga de ‘Alien’ ha capturado la imaginación de los fans durante décadas, y con ‘Alien: Romulus’, suma siete películas. Si se consideran los ‘crossovers’ de ‘Aliens vs. Predator’, el número asciende a nueve.

Si estás pensando en hacer un maratón de las películas previo al estreno de ‘Alien: Romulus’, quizá te interese seguir el orden cronológico de los hechos en la ficción. En ese caso, la manera ‘correcta’ de verlas es la siguiente:

‘Prometheus’ (Ridley Scott, 2012)

‘Alien’ (Ridley Scott, 1979)

‘Aliens’(James Cameron, 1986)

‘Alien³’ (David Fincher, 1992)

‘Alien: Resurrection’(Jean-Pierre Jeunet, 1997)

'Alien: Covenant' Imagen Twentieth Century Fox

En caso de que te interese verlas según su fecha de estreno, el orden es este:

‘Alien’ (Ridley Scott, 1979)

‘Aliens’ (James Cameron, 1986)

‘Alien³’ (David Fincher, 1992)

‘Alien: Resurrection’(Jean-Pierre Jeunet, 1997)

‘Prometheus’(Ridley Scott, 2012)

‘Alien: Covenant’ (Ridley Scott, 2017)