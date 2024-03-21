¿Qué pasaría si el Cometa Diablo impactara la Tierra? 7 películas que nos muestran cómo sobrevivir

El Cometa Diablo, también conocido como 12P/Pons-Brooks, pasa la mayor parte de su tiempo en los confines del sistema solar, pero cada 71 años pasa muy cerca de la Tierra y da un espectáculo único, el cual ocurrirá en abril de este 2024.

Este cometa, así como todo cuerpo celeste que se acerca mucho a la atmósfera terrestre, ha provocado que algunas personas estén en estado de alarma, y en parte es por aquellas películas cuyo tema recurrente para una catástrofe que termine con el mundo es precísamente la coalisión de un meteorito, cometa o asteroide con nuestro planeta.

Si bien, muchos filmes, como el exitoso 'No mires arriba' de Netflix, no terminan con un final feliz, hay algunas que sí terminaron bien y hasta nos mostraron cómo sobrevivir si una catástrofe así se presentara. A continuación te enlistamos algunos.

1. 'Armageddon' (1998)

Todos recordamos el tema musical de esta película protagonizada por Bruce Willis 'I don't wanna miss a thing' de Aerosmith, pues ambas gozaron de gran éxito.

En la trama, el director de la NASA descubre un gran asteroide del tamaño de Texas que está en curso directo de colisión con la Tierra, lo cual sucedería dentro de 18 días.

Tras formular varias hipótesis para evitar el fin del mundo, deciden que lo mejor es perforar el asteroide e introducir un arma nuclear dentro, que al estallar separaría el asteroide en dos pedazos, cambiándole la trayectoria, con lo que pasarían alejados de la Tierra, evitándola.

Para cumplir con la misión, buscan a un equipo de los mejores perforadores petroleros del mundo, liderado por el personaje de Bruce Willis.

¿Dónde ver? Star plus

2. 'Impacto Profundo' (1998)

Cuando se descubre que un cometa se dirige hacia la Tierra, el Gobierno de Estados Unidos intenta ocultar el destino final, pero cuando un periodista revela la verdad, se pone en marcha un plan.

En caso de que el equipo conjunto de astronautas ruso-estadounidense (naciones que forman una alianza previa) no pueda destruir el cometa a tiempo, se tomarán medidas especiales para asegurar que la humanidad siga existiendo. Al final, la película termina de una forma ligeramente feliz con el mundo sobreviviendo y reflexionando sobre su propio futuro.



¿Dónde ver? Prime Video y Youtube

3. 'El día del fin del mundo' (2020)

John Garrity (Gerard Butler) intenta salvar a su familia, buscando desesperadamente llegar a un lugar seguro para refugiarse del impacto de un cometa en una travesía donde pueden ver a su alrededor el apocalipsis ocurriendo.

Al final, ellos, junto con otras familias logran llegar a un enorme búnker que el Gobierno de los Estados Unidos construyó para garantizar la sobrevivencia de la humanidad.



¿Dónde ver? Prime Video y Youtube

4. 'Moon fall' (2022)

El teórico de la conspiración K.C. Houseman (John Bradley-West de 'Game of thrones') descubre por medio de un telescopio de investigación que la órbita de la Luna se está acercando a la Tierra, lo cual hace público en redes sociales, mientras la NASA también se da cuenta de ello y organiza una misión.

A medida que la órbita de la Luna continúa deteriorándose, cae más cerca de la Tierra y provoca desastres cataclísmicos como tsunamis, anomalías gravitacionales y disipación atmosférica.

Los astronautas Jocinda Fowler (Halle Berry) y Brian Harper (Patrick Wilson) se unen a Houseman para hacer estallar el interior de la Luna (que es una estructura creada hace millones de años por nuestros antepasados), donde habita una Inteligencia Artificial que usa la energía de una estrella (enana blanca) para desviarse de su trayectoria y acabar con la humanidad.

Mientras que en la Tierra, algunos humanos se aseguran en un búnker militar.



¿Dónde ver? Prime Video, max y Youtube

5. 'Meteoro' (1979)

Como en varias películas similares, esta no se escapa de seguir la misma estructura, en la que se descubre un cometa que significará la entinción en la Tierra y luego se plantea una misión para destruir dicho cometa.

La película, protagonizada por Sean Connery y Natalie Wood, trata sobre un cometa mortal que se dirige directamente a nuestro planeta y, si choca, destruirá a la humanidad. La NASA decide utilizar un satélite de armas nucleares ilegal llamado 'Hércules' con la esperanza de destruirlo, pero el satélite no tiene suficiente potencia de fuego, por lo que deben unir fuerzas con la Unión Soviética, que también tiene un satélite ilegal.

De los 30 misiles lanzados, con una potencia de destrucción de 100 megatones cada una, fallan tres, pero el resto consigue impactar y destruir el asteroide.

6. 'La noche del cometa' (1984)

A 40 años del estreno de esta comedia de ciencia ficción de bajo presupuesto, la película sigue siendo un clásico de culto.

La Tierra pasa por el camino de la cola de un cometa, lo cual ocasiona que la vida animal y humana se deshidrate, convirtiéndose en polvo rojo. Regina (Catherine Mary Stewart) y Samantha (Kelli Maroney), dos hermanas adolescentes, salvan la vida al pasar la noche dentro de un contenedor metálico. Al despertar, se encuentran con que el mundo ha sido devastado y los que no quedaron totalmente expuestos se han convertido en zombis hambrientos.

7. 'Cuando los mundos chocan' (1951)