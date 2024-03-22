6 cosas que no debes hacer si el Cometa Diablo impacta la Tierra, según las películas de ciencia ficción

Video ¿El cometa Diablo impactará la Tierra? Científicos explican qué pasará cuando llegue en abril de 2024

El cine de ciencia ficción nos ha ofrecido numerosas representaciones de impactos de cometas en la Tierra, mostrándonos escenarios apocalípticos y lecciones sobre cómo enfrentar tales catástrofes.

Basándonos en estas películas, aquí compartimos algunas recomendaciones sobre lo que no debes hacer si un cometa impacta nuestro planeta, como por ejemplo el Cometa Diablo, que si bien no chocará con nuestro planeta, podría ser una gran amenaza.

Lecciones del cine para sobrevivir al impacto de cometas: esto es lo que no debes hacer

Estar al aire libre y escondese en cualquier lugar

En muchas cintas que representan dicha catástrofe revelan que estar al aire libre durante el impacto del cometa puede ser extremadamente peligroso debido a la lluvia de escombros y los fenómenos climáticos extremos. Además otro punto es que las personas creen que cualquier lugar es bueno para esconderse y sobrevivir cuando es una realidad que no es así.

Permanecer en áreas costeras

Si el cometa impacta en el océano cerca de alguna isla o ciudad se puede generar un enorme tsunami devastador que afectaría las áreas costeras, por lo cual lo mejor es buscar terrenos más altos para mantenerte a salvo de las olas gigantes, como por ejemplo las montañas.

Estar desinformado

sobre la catástrofe

Un error común que se observa en muchas películas es la falta de información o la negativa a tomar en serio las advertencias sobre la inminente catástrofe del impacto del cometa. Ignorar las señales y no buscar información actualizada sobre la situación puede llevar a decisiones peligrosas y a una falta de preparación adecuada.

Es crucial mantenerse informado a través de fuentes confiables, no confiar en los cientos de rumores que podrían esparcirse y seguir las instrucciones de las autoridades en caso de un evento de esta magnitud.

Evacuar tarde la futura zona de impacto

Si se recibe una advertencia de impacto de cometa, lo más importante es evacuar lo antes posible hacia áreas seguras o refugios designados. No esperes hasta el último momento para tomar acción, pues existe una gran posibilidad es que al no reaccionar rápidamente las carreteras y aeropuertos queden atascados por la cantidad de gente.

Viajar con muchas pertenencias

Quizá un error que muchos cometerían en esta situación es querer llevarse todas sus pertenencias. Si bien es dificíl desprenderse de los objetos de nuestro agrado, lo mejor es solo llevar objetos que sí serán de utilidad como comida enlatada, un par de mudas de ropa y un botiquín de primeros auxilios, solo por mencionar algunos.

Ignorar los efectos secundarios del cometa

Además del impacto inicial, los cometas pueden desencadenar incendios forestales, cambios climáticos drásticos y contaminación del aire y del agua, por lo cual se recomienda prepararse con antelación para para hacer frente a estos efectos secundarios.

