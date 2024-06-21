Actores que participaron en 'Malcolm el de en medio' y en 'The Big Bang Theory', ¿te diste cuenta?

Video ¿A qué se dedican ahora los actores de 'Malcolm el de en medio'? Fans no paran de buscar a 'Dewey'

Quizá pienses que las populares series de televisión 'The Big Bang Theory' y 'Malcolm in the Middle' no tienen nada en común, pero hay un dato que quizás no sabías: existen actores que trabajaron en ambos programas sin que te dieras cuenta. Conócelos a continuación.

Los actores de 'Malcolm el de en medio' que viste también en 'The Big Bang Theory'

Jane Kaczmarek

La mamá de Malcolm fue interpretada de manera espléndida por la actriz Jane Kaczmarek, quien saltó a la fama mundial gracias a este papel, caracterizado por su constante mal humor. Una vez terminada la serie, ella continuó trabajando de manera intermitente en la televisión, pero lo que nadie esperaba es que en 2016 apareciera en 'The Big Bang Theory' como la psicóloga llamada Dr. Gallo, quien comienza a ser visitada por Leonard para que Penny pueda hablar con ella y ofrecerle algunos de los medicamentos que vende.

Aunque su trabajo en el show fue breve, ver su rostro provocó nostalgia y alegría en todos aquellos que crecimos con Malcolm.

Jake Kaczmarek Imagen Fox Television y Warner Bros Television

Todd Giebenhain

¿Recuerdas a Richie, el amigo de Francis que siempre se metía en problemas con la policía? Pues resulta que el actor que lo interpretó, Todd Giebenhain, tuvo un papel pequeño en 'The Big Bang Theory' como Mitch, el compañero de cuarto de Denise, una joven que comienza a trabajar en la tienda de cómics de Stuart.

Él hace que tanto Denise como Stuart confiesen mutuamente que se aman, ya que desean vivir juntos y que Mitch se vaya y por si fuera poco, el actor también tuvo una pequeña aparición en la sexta temporada de 'Young Sheldon' como Dennis. ¡Seguro no lo reconociste!

Todd Giebenhain Imagen Fox Television y Warner Bros Television

Laurie Metcalf

Laurie Metcalf se ganó el corazón de todos como la mamá amorosa y religiosa de Sheldon en 'The Big Bang Theory'. No obstante, en 2004, mucho antes del estreno de la exitosa comedia de Warner, la vimos como Susan, la hermana de Lois en 'Malcolm in the Middle', quien fue diagnosticada con una terrible enfermedad, pero al recibir un riñón donado, se salva.

Su personaje, es contraria a Mary, ya que en 'Malcolm' se la pasaba gritando y peleando con su hermana debido a las diversas fricciones que tuvieron en el pasado.

Imagen Fox Television y Warner Bros Television

Alessandra Torresani

En un capítulo Malcolm, coquetea con una chica de su escuela llamada Kirsten con quien estuvo a punto de tener relaciones sexuales, pero él se retracta debido a que la chica se encontraba en estado de ebriedad y seguramente no sabías que Alessandra Torresani, la actriz que le dio vida a este personaje volvió a la televisión como Claire en 'The Big Bang Theory'.

Aquí se le vio como uno de los interéses románticos de Raj, pero poco tiempo después de conocerlo lo deja debido a lo intenso que era él.

Imagen Fox Television y Warner Bros Television

Tania Raymonde

Cynthia fue el crush de todos en 'Malcolm el de en medio' y también tuvo una pequeña aparición en la sitcom con temas científicos como Yvette, una veterinaria que atiende de emergencia a Canela, la perrita de Raj, cuando se come una caja entera de chocolates.

Muchas personas se percataron de la aparición de Tania Raymonde años después, pues aunque no cambió mucho, era difícil identificarla a simple vista y porque solo estuvo en pantalla unos minutos.

Imagen Fox Television y Warner Bros Television

Kate Micucci

Morp es una chica que, en la última temporada de 'Malcolm el de en medio', ayuda al protagonista de la serie a organizar un baile de graduación donde todos los inadaptados de la escuela puedan asistir. Curiosamente, Kate Micucci, la joven que interpretó este papel, también apareció en 'The Big Bang Theory' como Lucy, una joven introvertida que, a pesar de querer salir con Raj, lo encuentra imposible, ya que los lugares concurridos le causan miedo y ansiedad.

Imagen Fox Television y Warner Bros Television