The Big Bang Theory serie

¿Por qué Sheldon era el hijo favorito de Mary? Un evento en 'Young Sheldon' tiene la respuesta

Mary, la mamá de Sheldon, muestra una relación muy estrecha con Sheldon en 'The Big Bang Theory', pero no en 'Young Sheldon' y esta es la razón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video ¿Qué pasó con Sheldon y Amy tras 'The Big Bang Theory'? Las grandes revelaciones de 'Young Sheldon'

'The Big Bang Theory' es una de las series más queridas por el público, especialmente gracias a Sheldon, quien siempre lograba sacar risas a la audiencia. A lo largo de varios episodios, la relación de dicho personaje con su familia se fue descubriendo, pero la más destacada es la que compartía con su madre, Mary, y 'Young Sheldon' nos brinda una explicación.

'Young Sheldon' revela el origen de la relación especial entre Sheldon y su madre Mary

PUBLICIDAD

Al observar al protagonista interactuar con su madre en su edad adulta, se evidencia una relación sólida y llena de confianza, debido a que es a la primer persona que recurre en momentos críticos. Sin embargo, durante su infancia, la dinámica era completamente diferente. A pesar de los esfuerzos de Mary por comprender a su hijo, este era un apasionado por la ciencia, mientras que ella intentaba inculcarle su religión y protegerlo por su inteligencia.

Su relación pudo haber cambiado debido a un evento crucial: la muerte de su padre, George, a causa de un infarto. En los últimos dos capítulos de 'Young Shledon', vemos a toda la familia Cooper enfrentar la pérdida con diferentes reacciones. Missy muestra rebeldía y desinterés por todo, Georgie asume el rol de nuevo líder del hogar, Mary refuerza su fe religiosa, Meemaw sin saber qué hacer para ayudar a los demás y Sheldon queda en shock, reflexionando sobre su última conversación con su padre.

Más sobre The Big Bang Theory serie

Actores que participaron en 'Malcolm el de en medio' y en 'The Big Bang Theory', ¿te diste cuenta?
3 mins

Actores que participaron en 'Malcolm el de en medio' y en 'The Big Bang Theory', ¿te diste cuenta?

Cine y Series
Personajes de películas y series que aplicaron un "Fan de su relación": grandes triángulos amorosos
3 mins

Personajes de películas y series que aplicaron un "Fan de su relación": grandes triángulos amorosos

Cine y Series
Errores en 'Young Sheldon': 5 momentos que contradicen lo que vimos en 'The Big Bang Theory'
3 mins

Errores en 'Young Sheldon': 5 momentos que contradicen lo que vimos en 'The Big Bang Theory'

Cine y Series
¿Qué pasó con Sheldon y Amy tras 'The Big Bang Theory'? Las grandes revelaciones de 'Young Sheldon'
3:35

¿Qué pasó con Sheldon y Amy tras 'The Big Bang Theory'? Las grandes revelaciones de 'Young Sheldon'

Cine y Series
Jim Parsons no quería interpretar a Sheldon Cooper de nuevo: ¿cómo lo convenció ‘Young Sheldon’?
2 mins

Jim Parsons no quería interpretar a Sheldon Cooper de nuevo: ¿cómo lo convenció ‘Young Sheldon’?

Cine y Series
Macaulay Culkin no quiso protagonizar 'The Big Bang Theory', ¿te lo imaginas como un genio?
3 mins

Macaulay Culkin no quiso protagonizar 'The Big Bang Theory', ¿te lo imaginas como un genio?

Cine y Series
'The Big Bang Theory': la escena con la que se enamoraron Leonard y Penny y otros secretos
3:53

'The Big Bang Theory': la escena con la que se enamoraron Leonard y Penny y otros secretos

Cine y Series
Sheldon se enamoró de Amy por una razón equivocada y 'Young Sheldon' lo demostró
3 mins

Sheldon se enamoró de Amy por una razón equivocada y 'Young Sheldon' lo demostró

Cine y Series
La tierna escena de ‘Young Sheldon’ que mostró a ‘TBBT’ de niños: su amistad los salvó
3 mins

La tierna escena de ‘Young Sheldon’ que mostró a ‘TBBT’ de niños: su amistad los salvó

Cine y Series
4 series exitosas que estuvieron a punto de ser canceladas: 'Manifest' es una de ellas
3 mins

4 series exitosas que estuvieron a punto de ser canceladas: 'Manifest' es una de ellas

Cine y Series

Después del funeral, Mary pide a Sheldon y a Missy que se bauticen para sobrellevar la pérdida. Aunque inicialmente se resisten, ambos terminan accediendo. Sin embargo, en la iglesia, Missy se retracta al escuchar que le muestran condolencias por su pérdida, dejando a Sheldon solo con su madre y su abuela, quienes están contentas de que él continúe con el rito.

'Young Sheldon' y The Big Bang Theory'
'Young Sheldon' y The Big Bang Theory'
Imagen Warner Bros Television


La decisión de bautizarse, a pesar de no creer realmente en la religión ni en Dios, sino más bien en su madre, hace que ella se sienta más cercana a él que a sus otros dos hijos y percibe de alguna manera estará "protegido" después de su muerte.

PUBLICIDAD

En 'The Big Bang Theory', Missy y Georgie expresan repetidamente su molestia por el trato preferencial que Mary tiene hacia Sheldon. Aunque ellos creen que se debe a su intelecto, 'Young Sheldon' confronta esta teoría con el argumento del bautizo, sugiriendo que Mary sentía que Sheldon se preocupaba más por ella y centró en adelante su atención en él.

El cierre de 'Young Sheldon' justifica la estrecha relación entre los dos personajes en 'The Big Bang Theory'. Además, la similitud entre Sheldon y su madre, ambos tercos y presuntuosos, pudo haber contribuido a esto.

Los showrunners del programa no han confirmado si esta es la razón del cambio de actitud de Mary hacia su hijo, pero algunos fans en Internet creen que es una explicación plausible.


¿Tú qué piensas? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
The Big Bang Theory serieComediaJim ParsonsTelevisiónCuriosidades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD