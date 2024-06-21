¿Por qué Sheldon era el hijo favorito de Mary? Un evento en 'Young Sheldon' tiene la respuesta

'The Big Bang Theory' es una de las series más queridas por el público, especialmente gracias a Sheldon, quien siempre lograba sacar risas a la audiencia. A lo largo de varios episodios, la relación de dicho personaje con su familia se fue descubriendo, pero la más destacada es la que compartía con su madre, Mary, y 'Young Sheldon' nos brinda una explicación.

'Young Sheldon' revela el origen de la relación especial entre Sheldon y su madre Mary

Al observar al protagonista interactuar con su madre en su edad adulta, se evidencia una relación sólida y llena de confianza, debido a que es a la primer persona que recurre en momentos críticos. Sin embargo, durante su infancia, la dinámica era completamente diferente. A pesar de los esfuerzos de Mary por comprender a su hijo, este era un apasionado por la ciencia, mientras que ella intentaba inculcarle su religión y protegerlo por su inteligencia.

Su relación pudo haber cambiado debido a un evento crucial: la muerte de su padre, George, a causa de un infarto. En los últimos dos capítulos de 'Young Shledon', vemos a toda la familia Cooper enfrentar la pérdida con diferentes reacciones. Missy muestra rebeldía y desinterés por todo, Georgie asume el rol de nuevo líder del hogar, Mary refuerza su fe religiosa, Meemaw sin saber qué hacer para ayudar a los demás y Sheldon queda en shock, reflexionando sobre su última conversación con su padre.

Después del funeral, Mary pide a Sheldon y a Missy que se bauticen para sobrellevar la pérdida. Aunque inicialmente se resisten, ambos terminan accediendo. Sin embargo, en la iglesia, Missy se retracta al escuchar que le muestran condolencias por su pérdida, dejando a Sheldon solo con su madre y su abuela, quienes están contentas de que él continúe con el rito.

'Young Sheldon' y The Big Bang Theory' Imagen Warner Bros Television



La decisión de bautizarse, a pesar de no creer realmente en la religión ni en Dios, sino más bien en su madre, hace que ella se sienta más cercana a él que a sus otros dos hijos y percibe de alguna manera estará "protegido" después de su muerte.

En 'The Big Bang Theory', Missy y Georgie expresan repetidamente su molestia por el trato preferencial que Mary tiene hacia Sheldon. Aunque ellos creen que se debe a su intelecto, 'Young Sheldon' confronta esta teoría con el argumento del bautizo, sugiriendo que Mary sentía que Sheldon se preocupaba más por ella y centró en adelante su atención en él.

El cierre de 'Young Sheldon' justifica la estrecha relación entre los dos personajes en 'The Big Bang Theory'. Además, la similitud entre Sheldon y su madre, ambos tercos y presuntuosos, pudo haber contribuido a esto.

Los showrunners del programa no han confirmado si esta es la razón del cambio de actitud de Mary hacia su hijo, pero algunos fans en Internet creen que es una explicación plausible.