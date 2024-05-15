Jim Parsons no quería interpretar a Sheldon Cooper de nuevo: ¿cómo lo convenció ‘Young Sheldon’?
Jim Parsons retomará su icónico papel de Sheldon Cooper en un episodio especial de la serie ‘Young Sheldon’, pero, pese a la emoción de los fans, el actor ha revelado que no estaba seguro del papel.
El nombre de Jim Parsons estará por siempre ligado al de Sheldon Cooper, el personaje al que le dio vida durante 12 temporadas en ‘The Big Bang Theory’. Si bien la serie terminó en 2019, los fans podrán volver a ver al actor en la piel del científico que tantas risas les sacó.
Todo, gracias a ‘Young Sheldon’, el spin-off de 2017 de la serie previamente mencionada, en la que se explora la infancia del personaje Sheldon Cooper en Texas.
Jim Parsons retomará su papel como Sheldon Cooper en el final de la temporada 7 de serie ‘Young Sheldon’
El actor de 51 años ha estado ligado a ‘Young Sheldon’ como productor y narrador de la serie a lo largo de sus 7 temporadas, si bien ha sido una figura ausente en pantalla.
Por ello, muchos fans habían descartado la posibilidad de volver a verlo en la piel del famoso científico.
No obstante, el final de la temporada 7 serie, que se emitirá al aire esta semana en Estados Unidos, trajo una gran sorpresa para los espectadores: tendrá una escena con Jim Parsons y Mayim Bialik en sus roles como Sheldon y Amy Farrah Fowler.
Parsons compartió sus pensamientos sobre su regreso al personaje en una entrevista con ‘People’. Según dijo, sintió una “ligera vacilación” cuando le propusieron el cameo especial: “Simplemente pensé ‘Realmente no quiero volver a visitar al personaje’”.
En otra conversación con ‘The View’, el intérprete reiteró que cuando se empezó a plantear la posibilidad, “estaba inquieto porque pensaba: ‘No muero por volver a ponerme la ropa (del personaje)’”.
Así convenció 'Young Sheldon' a Jim Parsons de hacer un cameo
Como sabemos, el actor finalmente accedió a tener una participación especial en el final de ‘Young Sheldon’.
Según comentó en las citadas entrevistas, decidió regresar al papel porque “la forma en que lo escribieron (el final)” le “pareció tan hermosa”.
Sobre cómo fue grabar su última escena como Sheldon Cooper, Jim Parsons dijo: “Terminó siendo como una pequeña coda extra o lo que sea para mi experiencia con el personaje”.
“Se sintió muy... no sé, sagrado es una palabra demasiado grande, pero estar con Mayim y hacer eso, fue muy especial”, añadió.
Parsons aseguró que el rol le dio la oportunidad de darle un segundo adiós a Sheldon: “No me di cuenta de que quería despedirme del personaje de esa manera, pero lo hice, y estoy muy feliz de que haya sucedido”, añadió.
Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de que Jim Parsons volverá a interpretar a Sheldon Cooper?, ¿estarás atento al final de ‘Young Sheldon’?