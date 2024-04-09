Macaulay Culkin no quiso protagonizar 'The Big Bang Theory', ¿te lo imaginas como un genio?

Video 'Mi pobre angelito' se estrenó hace 33 años: así se ven los actores (Macaulay no es el más cambiado)

Con 12 temporadas, ‘The Big Bang Theory’ es una de las comedias televisivas más populares de los últimos años, en la que sus protagonistas tuvieron la oportunidad de ganar un millón de dólares por episodio en el último ciclo.

Macaulay Culkin rechazó ser uno de los protagonistas de 'The Big Bang Theory' Imagen 20th Century Fox/CBS

Macaulay Culkin rechazó protagonizar ‘The Big Bang Theory’

Antes de que eligieran a Jim Parsons y Johnny Galecki para interpretar a Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter respectivamente en la serie ‘The Big Bang Theory’, los productores tenían en mente a otros actores, incluyendo a la estrella de ‘Mi Pobre Angelito’.

Macaulay Culkin, quien protagonizó otras exitosas películas como ‘El ángel malvado’ y ‘Ricky Ricón’ en los años noventa, tuvo la oportunidad de protagonizar una de las comedias más exitosas de los últimos años. Sin embargo, sorprendentemente, decidió rechazar la oferta en varias ocasiones.

La comedia de CBS, que se emitió desde 2007 hasta 2019, sigue las vidas de dos astrofísicos y su nueva compañera de piso. A pesar de su éxito y aclamación, Culkin no se vio a sí mismo protagonizando una serie para televisión. En una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience, el actor reveló los motivos detrás de su decisión.

Jim Parsons, Kaley Cuoco y Johnny Galecki protagonizaron 'The Big Bang Theory'. Imagen Warner Bros. Television

“Me querían para ‘The Big Bang Theory’ y les dije que no porque la premisa era algo así como, ‘Vale, va sobre dos frikis astrofísicos y una chica guapa se va a vivir con ellos… Esa fue la premisa. Yo les dije, ‘No, gracias, estoy bien’. Después me llamaron de nuevo y les volví a decir ‘No, no, no. De nuevo, me halaga, pero no’”, expresó.



A pesar de que el actor, de 43 años, ya había rechazado el papel en dos ocasiones, los productores lo volvieron a buscar a través de su mánager, quien le insistió que aceptara el papel, pero su decisión no cambió.

Al final, la serie fue todo un éxito y los protagonistas tuvieron la oportunidad de negociar su salario, teniendo la oportunidad de cobrar 1 millón de dólares por episodio en la temporada final, algo que no tiene preocupado a Culkin.

“Tendría cientos de millones de dólares ahora mismo si lo hubiese hecho. Pero, al mismo tiempo, me daría golpes en la cabeza”, indicó.

¿Qué ha sido de Macaulay Culkin tras ser una estrella en los años noventa?

Aunque Culkin podría haber acumulado una riqueza considerable como estrella infantil, prefirió mantenerse alejado de la serie y dedicarse a otras actividades, como la pintura, la escritura y la dirección de su sitio web de estilo de vida, Bunny Ears.

En la actualidad, Macaulay Culkin sigue vigente en la pantalla, apareciendo recientemente en la aclamada serie de terror ‘American Horror Story’, creada por Ryan Murphy.



En diciembre de 2023, Culkin recibió su estrella en el paseo de la fama, donde estuvo acompañado de su esposa Brenda Song y sus dos hijos, además de contar con la presencia de Catherine O'Hara, Paris Jackson, Seth Green, Natasha Lyonne y sus hermanos Quinn y Rory Culkin.

Macaulay Culkin recibiendo su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en diciembre de 2023. Imagen Getty Images



