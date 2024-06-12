10 películas LGBT+ tan inspiradoras y emotivas, que te apachurrarán el corazón

Video 'Intensamente 2': Fans creen que Riley pertenece a la comunidad LGBT+ por esta razón

En las últimas décadas hemos sido testigos de una notable apertura cinematográfica con historias de la comunidad LGBT+. Estas películas no solo han ganado reconocimiento en los principales festivales internacionales, también han redefinido cómo se retrata y se celebra la diversidad en la pantalla grande.

A continuación, te presentamos una selección de películas con temática LGBT+ que no solo inspiran y conmueven, también tocan el corazón con sus historias llenas de amor, lucha y autenticidad.

#1 'Cassandro'



Esta película sigue la historia de Saúl Armendáriz, un luchador gay de El Paso, Texas. Al crear el personaje de Cassandro alcanzó la fama internacional, transformando tanto el mundo de la lucha libre masculina como su propia vida.

Gael García da vida a un luchador en 'Cassandro'. Imagen Prime Video

#2 'The Danish Girl' ('La chica danesa')

Basada en la novela de David Ebershoff, narra la vida de Lili Elbe, la primera mujer transexual en someterse a una cirugía de reasignación de sexo.

La película explora la transición de Einar Wegener a Lili Elbe, y el impacto que esto causó en su vida y su relación con su esposa, Gerda.

Eddie Redmayne da vida a Lili Elbe en 'La chica danesa'. Imagen Warner Bros.

#3 Todo sobre mi madre

Dirigida por Pedro Almodóvar, la cinta aborda temas como la identidad de género y la maternidad. La trama sigue a Manuela, una enfermera que busca al padre de su hijo tras la muerte de este en un accidente.

Manuela descubre que Lola, su expareja, en realidad es una mujer transgénero, lo que desata una serie de revelaciones sobre la identidad y la maternidad.

'Todo sobre mi madre' está dirigida por Pedro Almodóvar. Imagen Warner Bros.

#4 'Call Me By Your Name' (Llámame por tu nombre')

Situada en Italia, el filme nos muestra la relación de verano entre Elio y Oliver. La historia explora el despertar sexual y emocional de estos dos jóvenes en un entorno idílico, mientras enfrentan la intensidad y las complicaciones de su romance.

Timothée Chalamet y Armie Hammer estelarizan 'Call Me By Your Name'. Imagen Warner Bros.

#5 'Brokeback Mountain' ('Secreto en la montaña')

Ennis Del Mar y Jack Twist son dos vaqueros que tienen una intensa relación, la cual va en contra de las normas sociales de la década de los 60.

La cinta retrata su amor secreto a lo largo de los años y las consecuencias devastadoras de vivir en una comunidad que no acepta su amor.

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger protagonizan la cinta de Ang Lee 'Brokeback Mountain'. Imagen Focus Features

#6 Boys Don't Cry



Basada en hechos reales, la película sigue la vida de Teena Brandon, una joven mujer que vive en una pequeña población de Nebraska y decide adoptar una identidad masculina.

La historia relata su relación con Lana y el trágico final que enfrenta debido a la intolerancia y la violencia.

Hillary Swank ganó el Oscar a Mejor Actriz por 'Boys Don't Cry'. Imagen Focus Features

#7 'La mala educación'



A principios de los años 60, Ignacio y Enrique descubren el amor, el cine y el miedo en sus años de estudiantes. El Padre Manolo, sacerdote y director del colegio donde ambos estudiaban, fue testigo y parte de esos descubrimientos.

Veinte años después, los tres vuelven a verse y ese reencuentro marcará sus vidas de formas que no imaginan. La película explora el pasado oscuro de su escuela y el impacto que esa educación tuvo en sus vidas.

Gael García trabajó con Pedro Almodóvar en 'La mala educación'. Imagen Warner Bros.

#8 'Con amor, Simón'

Esta cinta cuenta la historia de Simon, un adolescente que mantiene su homosexualidad en secreto. Él se enfrenta a varias complicaciones, por ejemplo, que un compañero de clase lo chantajea con revelar sus preferencias sexuales.

La historia sigue sus esfuerzos por proteger su identidad mientras navega entre el amor, la amistad y la autenticidad en un entorno escolar difícil.

Nick Robinson da vida a Simon en la cinta. Imagen 20th Century Fox

#9 'Yo te amo Philip Morris'

Basada en una historia real, esta cinta trata sobre Steven Russell, un hombre que tras aceptar su homosexualidad se dedica a hacer fraudes para mantener vivir.

Cuando está en prisión se enamora de Phillip Morris, su compañero de celda, lo que desencadena una serie de eventos conmovedores.

Jim Carrey en 'I Love You Philip Morris'. Imagen Lionsgate

#10 'Mivida en rosa'



A Ludo le gusta vestirse de niña y fantasear con casarse con un compañero de clase. Al ser descubierto, el pequeño se enfrenta al rechazo de su entorno.

Este filme explora la discriminación y el impacto que esto causa en la familia, mientras Ludo busca aceptación y comprensión.