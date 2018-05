Chiquis Rivera no descarta boda con Lorenzo Méndez y quiere tres vestidos

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez platicaron con Univision Entretenimiento sobre cómo se encuentra su relación, y aunque aclararon que en este momento son solamente amigos, no descartaron que haya boda en un futuro: “Nunca regresé el anillo, ni me lo pidió; hay una relación de mucho respeto, es mi mejor amigo y así empezamos, como amigos. Ya empezó la cosa amorosa después porque sabe convencer”, explicó la hija mayor de Jenni Rivera .

“Significa un amor y un cariño que ella sabe de mí y yo creo que como caballero eso de pedir un anillo no va, creo que se entrega un anillo y va con todo el amor para siempre”, explicó Lorenzo, mientras abrazaba a Chiquis por la cintura.

El retoño de la fallecida 'Diva de la Banda' comentó en entrevista que entre ellos hay " cositas personales" que deben arreglar antes de pisar el altar: “Eso no significa que jamás, hay cositas que deben de pasar, pero la verdad me encantó el anillo”.



“Ahorita no hay planes cercanos, ni fecha de boda y no hay prisa; ahorita él está trabajando y yo también, cuando alguien se quiere no importa cuándo será, eso va a pasar”, añadió la también empresaria.