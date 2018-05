Entérate por qué Alan Tacher confesó que está en abstinencia sexual

Alan Tacher confesó que se encuentra en abstinencia sexual por miedo a que su esposa Cristina quede embarazada de nuevo y llegue el sexto hijo: “Lo digo aquí abiertamente, pero desde que nació Liam no ha habido ‘cuchi cuchi’ (sexo)”, debido a que el presentador ya no quiere tener más hijos y desea quedarse con los cinco, producto de sus dos matrimonios.



“Ya mañana mismo o cuando tenga tiempo después de Todo queda en familia me iré a hacer la vasectomía; me hago un nudo, me la corto, ¡lo que sea!, pero ya es una decisión definitiva”, explicó.