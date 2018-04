Lupillo Rivera no mantiene contacto con su familia, pero una mentira, con él de protagonista , salvó la sorpresa que le habían preparado a su sobrina, la cantante Chiquis Rivera , el día de su compromiso con el vocalista de La Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez . Y es que después de semanas de preparación y coordinación, todo estuvo a punto de hacerse sal y agua cuando al patriarca de los Rivera, don Pedro, se le ocurrió publicar en las redes sociales una foto junto a su nieto Michael, a la que adjuntó la etiqueta 'una sorpresa para Chiquis'.

La intérprete de ''Quisieran tener mi lugar' vio la foto y le regaló un 'me gusta', disparando las alarmas en el salón del viñedo de Temécula donde estaba congregada gran parte de la familia de los entonces novios, esperando por el momento en que Chiquis fuese sorprendida por su galán, de 31 años .

De acuerdo con lo presentado en la serie 'The Riveras', la tensión escaló al punto que todos comenzaron a discutir de quién era la culpa, si de Michael o de su abuelo, y qué podían hacer para engañar a Chiquis de manera que no sospechara que algo estaba pasando. Así las cosas, el reverendo Pete Rivera, hermano mayor de la fallecida Jenni Rivera , sugirió que le dijeran que la sorpresa estaba relacionada con sus divorciados abuelos. La idea era enviarle una foto de doña Rosa Saavedra y de don Pedro , con un mensaje que dijera que estaban intentando retomar su relación.

Surgieron otras alternativas, como que la prima Karina, hija de Gustavo Rivera , dijera que la sorpresa era que ella estaba embarazada y por esa razón estaban todos reunidos. En medio del diálogo, Juan Rivera, el hermano menor de 'la Diva de la Banda', propuso vincular con el asunto a su hermano Lupillo, con quien no se habla.

El concepto fue aceptado por lo que para despistar a Chiquis, su tía Rosie se inventó una historia . "Este es uno de los momentos más importantes de su vida", justificó la empresaria y líder religiosa antes de poner en acción el plan para rescatar la sorpresa. Llamó a Jacqie , quien viajaba junto a Chiquis rumbo al viñedo y le pidió que la pusiera en altavoz. Acto seguido, les explicó que la sorpresa era que como familia estaban tratando de alcanzar la paz . "Queríamos estar en paz, toda la familia, y queríamos invitar al tío Lupe (Lupillo). Hablamos con él un poco, pero no nos fue muy bien y él se fue , pero igual ustedes deben venir", les dijo.

Las hermanas finalmente llegaron al lugar y no pasó mucho tiempo en que la sorpresa pudo ser captada por las cámaras de televisión que graban la serie de la cual Chiquis Rivera es productora ejecutiva.

Lupillo Rivera, por su parte, no ha emitido declaraciones sobre el asunto, donde no quedó bien parado. Pero no es de extrañar, pues tampoco reaccionó el mes pasado, cuando dos de sus hijas, Abigail y Ayana se enfrascaron en una discusión pública con Chiquis y su hermana Jenicka López.