Ensaladas

Ensalada saludable de piña asada con garbanzos: ¡Deliciosa y nutritiva en cada bocado!

Esta nutritiva ensalada de piña asada es tan versátil que puede incluir una variedad de verduras como espinacas, rúcula, pepinos, entre otros. Complementa tu dieta con esta ensalada de piña asada repleta de alimentos ricos en vitaminas y minerales

Por:
Atentamente Victoria .
Ensalada rápida y saludable de piña asada con garbanzos

Si estás buscando combinar sabor, frescura y obtener beneficios nutricionales en una sola comida; la ensalada de piña asada con garbanzos es una deliciosa opción. Es un excelente alimento antiinflamatorio para incluir en tu dieta.

La piña es una fuente rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Contiene vitamina C, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico. También tiene manganeso, importante para la salud de tus huesos. Otro de sus beneficios es que tiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión de proteínas y reduce la inflamación.

Gomitas de vitamina C: Aprende a prepararlas en casa

Receta de ensalada de piña asada con garbanzos, saludable y nutritiva

Consumir piña en tu dieta diaria puede prevenir varias enfermedades. Su alto contenido en antioxidantes reduce el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer.

Más sobre Ensalada de piña

Ensalada rápida y saludable de piña asada con garbanzos
0:38

Ensalada rápida y saludable de piña asada con garbanzos

Delicioso

¿No sabes qué preparar para no comer solo piña al natural? Te compartimos una receta paso a paso de la mejor ensalada de piña asada a continuación:

Necesitarás:

  • 1/4 de piña en rodajas
  • 2 cdas de garbanzos cocidos
  • 1/2 de cebolla morada cortada en juliana
  • 1 tomate o jitomate saladet en gajos
  • 1/2 pepino cortado en rodajas
  • 1 lechuga francesa, o la de tu preferencia.

Preparación paso a paso:


1. Retira el corazón de las rodajas de piña y ponlas a asar en un sartén bien caliente con un poco de aceite.
2. Asegúrate de dejarlas cocinar 4 minutos por lado. Retira del fuego y reserva.
3. En un plato extendido coloca las hojas de lechuga al gusto. Encima coloca las piñas cocidas.
4. Agrega el tomate o jitomate, el pepino y los garbanzos cocidos.
5. Coloca la cebolla morada y adereza con tu vinagreta favorita.

Esta receta de ensalada de piña asada rinde 4 porciones y la tendrás lista en menos de 20 minutos.

Con sus múltiples beneficios para la salud y su sabor único, esta ensalada saludable con piña asada es una excelente elección para cuidar tu alimentación sin sacrificar sabor. Prueba esta receta y descubre cómo esta fruta puede transformar una simple ensalada en un plato excepcional.

Ensalada de camarón, elote y haba con aderezo de mostaza


¿Buscas más recetas saludables? ¡Te compartimos las mejores!

