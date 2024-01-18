Ensalada saludable de piña asada con garbanzos: ¡Deliciosa y nutritiva en cada bocado!

Si estás buscando combinar sabor, frescura y obtener beneficios nutricionales en una sola comida; la ensalada de piña asada con garbanzos es una deliciosa opción. Es un excelente alimento antiinflamatorio para incluir en tu dieta.

La piña es una fuente rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Contiene vitamina C, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico. También tiene manganeso, importante para la salud de tus huesos. Otro de sus beneficios es que tiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión de proteínas y reduce la inflamación.

Receta de ensalada de piña asada con garbanzos, saludable y nutritiva

Consumir piña en tu dieta diaria puede prevenir varias enfermedades. Su alto contenido en antioxidantes reduce el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer.

¿No sabes qué preparar para no comer solo piña al natural? Te compartimos una receta paso a paso de la mejor ensalada de piña asada a continuación:

Necesitarás:

1/4 de piña en rodajas

2 cdas de garbanzos cocidos

1/2 de cebolla morada cortada en juliana

1 tomate o jitomate saladet en gajos

1/2 pepino cortado en rodajas

1 lechuga francesa, o la de tu preferencia.

Preparación paso a paso:



1. Retira el corazón de las rodajas de piña y ponlas a asar en un sartén bien caliente con un poco de aceite.

2. Asegúrate de dejarlas cocinar 4 minutos por lado. Retira del fuego y reserva.

3. En un plato extendido coloca las hojas de lechuga al gusto. Encima coloca las piñas cocidas.

4. Agrega el tomate o jitomate, el pepino y los garbanzos cocidos.

5. Coloca la cebolla morada y adereza con tu vinagreta favorita.

Esta receta de ensalada de piña asada rinde 4 porciones y la tendrás lista en menos de 20 minutos.

Con sus múltiples beneficios para la salud y su sabor único, esta ensalada saludable con piña asada es una excelente elección para cuidar tu alimentación sin sacrificar sabor. Prueba esta receta y descubre cómo esta fruta puede transformar una simple ensalada en un plato excepcional.

