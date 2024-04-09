Tips de Cocina

Cómo cocinar tocino en el microondas (nunca más volverás a usar la sartén)

Cocinar tocino en el microondas es muy simple, además de rápido y limpio. Te compartimos el paso a paso para hacerlo como todo un profesional, estamos seguros que te sorprenderá el resultado.

No necesitas usar la sartén y dejar toda la casa con olor para disfrutar de una panceta sabrosa y crocante. El microondas puede ser tu nuevo aliado:

Video Chiles jalapeños rellenos de queso crema y envueltos en tocino, ¡deliciosos!

Ingredientes y materiales

  • Tiras de tocino de cualquier grosor
  • Un plato apto para microondas
  • Toallas absorbentes de papel
Paso a paso para cocinar tocino en el microondas

1. Pon en el plato unas cuantas toallas de papel. Por lo menos asegúrate de que sean 4 capas. De esta forma, se absorberá toda la grasa del tocino.

2. Coloca el tocino sobre el plato en una sola capa bien estirado. En el caso de que te quede por fuera del plato, córtalo. Intenta que no se toquen entre sí para que no se peguen durante la cocción y cubre todo con otras 2 capas de toallas de papel.

3. Si quieres cocinar más tocino en el horno microondas, agrega más toallas de papel entre cada capa. Asegúrate de terminar con 2 capas de toallas de papel.

4. Cocina el tocino por 1 minuto a potencia alta.

5. Revisa la fuente (ten cuidado de no hacerlo inmediatamente después de que terminaste de cocinarlo porque puede salpicar y te puede quemar). En el caso de que no te guste la textura, vuelve a cocinar por otros 30 segundos. Deja de cocinar cuando compruebes que el tocino está lo suficientemente crujiente.

6. El tiempo de cocción del tocino en microondas puede variar de acuerdo con el grosor de cada tajada, la potencia del horno y la cantidad de tocino que estés cocinando en ese momento. Ten en cuenta que, cuanto menos pongas en la fuente, más rápido se cocinará.

7. Cuando el tocino esté listo, transfiérelo a otro plato lo más rápido que puedas. Como suele adherirse a la toalla de papel cuando se enfría, lo mejor es retirarlo de inmediato. Si notas que aún gotea un poco de grasa, apóyalo sobre una nueva toalla de papel para secarlo.

Cocinar tocino en el microondas es muy simple. Es rápido, limpio y solo ensuciarás la fuente en la que lo colocas en el horno. Haz la prueba, seguro te sorprenderá el resultado. Porque, ¿hay algo mejor que el tocino en este mundo?

