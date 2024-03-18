¿La ketchup o catsup va en el refrigerador? Expertos revelan dónde debe guardarse después de abrirla

La catsup o salsa de tomate es un condimento indispensable en muchas de nuestras cocinas. Tan solo en Estados Unidos se encuentra en el 97% de los hogares. Disfrutarla como acompañamiento para hamburguesas, papas o hasta de nuestros huevos fritos es un verdadero placer. Pero, después de usarla por primera vez es muy seguro que te hayas preguntado ¿dónde debes guardar la catsup abierta? ¿En la despensa o en el refrigerador?

La primera imagen de referencia que llega a tu cabeza son los restaurantes. Y tu memoria fotográfica te muestra cómo la salsa de tomate está ahí en la mesa durante todo el día sin ningún cuidado especial. ¿Por qué?, estas preguntas fueron respondidas por Raj Punjabi y Noah Michelson, anfitriones del pódcast de HuffPost, “Am I Doing It Wrong?”, y te diremos qué fue lo que esta charla reveló a continuación.

El eterno debate al guardarla

Aiken aclaró que el debate sobre si es mejor guardar la catsup en el refrigerador o la alacena existió hace algunos años, sin embargo, la práctica de los restaurantes en la conservación de alimentos es totalmente diferente a la de nuestras casas. Y es que son tantas personas las que pasan por el establecimiento que el producto se termina mucho más rápido que en un hogar promedio.

¿Refrigerar la salsa catsup? Esto dice Heinz

La confusión sobre dónde guardar la catsup abierta llevó a Heinz Reino Unido a responder en un tuit en 2023, después de que una encuesta revelara que más de un tercio de los encuestados la guardaban en la alacena.

Heinz, ha señalado que su salsa catsup es estable a temperatura ambiente y podría guardarse sin refrigeración durante un largo tiempo. No obstante, si en donde vives hay cambios drásticos de calor y frío o si las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas, te recomiendan que la refrigeres después de abrirla.

Es mejor guardarla en el refrigerador

La catsup elaborada por Heinz es estable gracias al alto nivel de acidez de su producto. Sin embargo, marcas orgánicas o catsups caseras pueden no ser tan estables y requerir de refrigeración forzosa.

La compañía aclaró: "Para su información: la catsup debe ir en el refrigerador". Aunque es “seguro” dejar una botella de Heinz fuera, pero si lo haces debes consumirla en un periodo no mayor a 30 días. Refrigerarla es la mejor manera de conservar el delicioso sabor que tanto amas.

Así que, aunque la salsa de tomate envasada pueda ser estable a temperatura ambiente, para disfrutar plenamente de su sabor y asegurarte de que se conserve en las mejores condiciones, lo más recomendable es guardarla en el refrigerador después de abrirla.