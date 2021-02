Prueba: Ram 1500 TRX 2021 el nuevo emperador en el reino de las super pickups deportivas

Mi primer viaje tras la pandemia fue a Lake Tahoe -frontera entre California y Nevada- para probar el RAM 1500 TRX, concebido con el objetivo de destronar al popular Ford F-150 Raptor.

Historia:

La historia empieza en el año 1900 cuando los hermanos Dodge, John Francis y Horace Elgin, fundaron Dodge Brother Company en Detroit para brindar partes y servicios de ensamblaje a otras marcas incluyendo de Ford con su ‘Model A’.

En 1914 Dodge empezó a producir sus propios vehículos. El primero fue el 30/35 touring concebido para competir directamente contra el Model T, pero ofreciendo más refinamiento.

Ese mismo año se iniciaría la primera guerra mundial. Durante ese periodo Dodge fue encargado por el ejército para fabricar 12,800 vehículos, de los cuales 2,600 serían camiones. Terminando la guerra en 1918, Dodge ofreció una camioneta al público en general: Comercial Panel Van.

Poco después, en 1920 murieron los 2 hermanos Dodge: John perdió la batalla contra neumonía en enero y Horace por cirrosis en diciembre. El control de la empresa pasó a manos de sus viudas quienes promovieron a Frederick Haynes a la posición de presidente.

Los próximos años fueron difíciles para Dodge Brothers Company, no solo por la pérdida de los fundadores, sino porque el estancamiento en la evolución de sus productos que lo llevaría desde el tercer hasta el séptimo lugar en ventas de automóviles en los EE.UU.

Por otro lado, mientras sus autos perdían popularidad, sus camionetas ligeras lideraban el nuevo segmento. Por ello, Haynes decidió expandir a capacidad de la producción de estos vehículos para retener el liderato en el segmento.

En 1925 la familia Dodge decidió vender la empresa a Dillon, Read & Co. por más de $146 millones. En ese momento la transacción en efectivo más grande de la historia. Solo 3 años después, en 1928, Chrysler compra Dodge para, en parte, encargarla a fabricar las camionetas Chrysler.

En 1933 Ram hizo su aparición en forma del ornamento sobre el capo de las camionetas Dodge entre 1933 – 1954. Ahora, no todas llevaban al ‘carnero’, normalmente las equipadas con tracción a las 4 ruedas.

Primera Generación (1981-1993) - La primera vez que se empleó el nombre Ram como parte de la línea de camionetas Dodge fue en octubre de 1980, reemplazando las pickups serie D y las vans serie B con la Dodge Power Ram Custom SE W150 de 1981.

Segunda Generacion (1994-2002) - Originalmente la segunda generación del Dodge Ram fue planeada para debutar en 1991, pero tuvo que ser postergada hasta principios de 1993 porque el nuevo jefe de diseño Phillip Payne no estuvo satisfecho con el trabajo que heredo.

Payne trabajo en su visión de la pickup inspirando en la Studebaker de principios de los 50 y en los camiones remolque. El producto final fue presentado durante el Auto Show Internacional de Norteamérica en Detroit y salió a la venta el primero de octubre del mismo año.

La respuesta del público y de la prensa fue muy positiva desde el primer día, consiguiendo varios galardones incluyendo el de ‘Camioneta del año por Motor Trend’. Su popularidad seguiría en aumento en 1996 gracias a su protagonismo en la película twister y en la serie de televisión Walker Texas Ranger junto a quien se ha perpetuado como la imagen internacional del macho: Chuck Norris.

Tercera Generación (2002-2009) - La tercera generación fue mostrada al público durante el auto show de chicago en 2001. La gran novedad fue que las versiones 1500 con tracción a las 4 ruedas traían suspensión independiente.

Entre 1998 y 2007 Dodge vivió bajo el matrimonio entre Daimler y Chrysler. Durante este periodo ofrecieron productos muy interesantes como la motocicleta Dodge Tomahawk y la pickup Dodge Ram SRT-10, ambos con el enorme motor del Dodge Viper SRT-10: V10 de 8.3 Lts.

Cuarta Generación (2009-2018)

La cuarta generación fue presentada a principios del 2008 durante el auto show de Detroit. Al año siguiente salía en escena el Ford F150 SVT Raptor creando el segmento de las pickups deportivas inspiradas en las que compiten en Baja ‘dessert runners’.

2010 fue el año que vio el nacimiento de la nueva marca de camionetas americanas: ‘Ram Trucks’. La intención de esta separación de marcas fue que ambas consiguieran su identidad y su pudieran enfocar en sus clientes. Es decir, Dodge encargado en carros y Ram en camionetas.

En el 2016 apareció el Ram 1500 Rebel, muchos pensaron que este representaba la respuesta al Ford Raptor. Pero en septiembre del mismo año Ram confirmaría que aún se encontraba trabajando en su interpretación del ‘dessert runner’, mostrando el Ram Rebel TRX concept durante la Feria Estatal de Texas.

Poco después, a principios del 2017 Ford debutaba la segunda generación del Raptor, reemplazando el motor V8 original por un V6 EcoBoost (twin-turbo).

Quinta Generación (2018 - Hoy)

La quinta generación fue presentada durante el auto show internacional de Norteamérica en Detroit a principios de 2018. La nueva generación continúa demostrando que la estrategia implementada en 2010 fue la correcta.

Finalmente, el Ram 1500 TRX fue presentado en agosto del 2020, pero debido a COVID-19 tuvo que ser presentado al mundo en vivo por Youtube y Facebook.

Gracias a la independencia de Ram ha podido comprender a su audiencia y entiende que potencia y desempeño son la prioridad en este segmento. Por ello, decidieron instalar el motor más poderoso a su disposición (el Hellcat) para conseguir la atención absoluta en el mercado.

¿Por qué se demoraron tanto en desarrollarla? Según ellos, porque querían asegurarse de que el producto no solo estaría a la altura del Raptor, pero lo superaría significativamente.

Diseño:

Por el frente , el TRX tiene un ancho de 88” (224 cm) y una altura de 80.9” (205 cm). En cuanto a la distancia con el piso, desde 8 hasta 11.8” (20-30 cm).

La parte delantera del TRX es muy similar al del Ram Rebel: faros, parrilla, paragolpes, faros neblineros, etc. Pero si prestamos atención a los detalles vemos que ajustaron su parrilla para reubicar la insignia RAM, de estar debajo de la barra horizontal, a estar sobre ella.

Además, si nos acercamos vemos que las grandes letras R-A-M son huecas para dejar pasar el aire. Esto prueba que uno de los mayores retos en el diseño del TRX fue aprovechar al máximo el aire para enfriar el poderoso motor ‘Hellcat’ y sus componentes mecánicos bajo el capó.

Quizás un de sus mayores diferenciadores visuales es la toma de aire horizontal central. Es totalmente funcional, siendo parte del sistema ‘RAM airflow’ que lleva aire frio directamente al sistema de inducción.

Sobre el capo, en la misma toma de aire se alojan 3 luces ámbar, que a diferencia de lo que muchos piensan, estas no son una copia de su competidor directo, sino que es un requisito para todos vehículos con más de 80” de ancho.

Por otro lado, abajo de las insignias ‘6.2 lts. Supercharged’ estan los extractores sobre el capo…pero no son funcionales. Originalmente se esperaba que estos extractores contribuyeran con el enfriamiento en el espacio del motor, pero después de evaluarlo decidieron cubrirlos porque no aportaban tanto, por el contrario, reducían las 32” (81.3 cm) que ahora ofrece en cuanto a capacidad de atravesar charcos.

Esta pickup ha sido reforzada por todos lados para soportar los abusos que muchos de los usuarios las someterán. En comparación, su arquitectura comparte solo el 25% de la Ram 1500 regular.

Instalaron paragolpes de metal con ganchos y escudos protectores por debajo, no solo para proteger los componentes mecánicos tradicionales como motor y transmisión, sino también los reservorios externos cargados con nitrógeno que emplea el sistema de suspensión ubicados en el centro.

Por el lado , el TRX mide 232.9” (592 cm) de largo y mantiene una distancia entre ejes de 145.1” (369 cm). Además, presenta un ángulo de ataque de 30.2 grados, ‘Break Over’ 21.9 y 23.5 como ángulo de salida.

Sus ruedas son de aluminio forjadas de 18”. Estas calzan neumáticos 325/65 Goodyear Wrangler desarrollados especialmente para el TRX. En sus paredes laterales se ven las garras del tiranosaurio.

Nuestra unidad de pruebas cuenta con las ruedas opcionales de $1,895. Estas traen ‘Beadlocks’ que permiten bajar la presión de aire en los neumáticos para maximizar su capacidad fuera de la ruta sin poner en riesgo la integridad de los enormes neumáticos de 35”.

Ahora, es importante mencionar que las llantas y ruedas (incluyendo las de repuesto) agregan 515 libras (234 kg) de peso a esta camioneta de 6866 libras (3114 kilos). Esto representa 600 libras (275 kg.) adicionales frente al Ram 1500 Rebel.

Para acomodar estas enormes ruedas, los ingenieros tuvieron que aumentar el ancho del camión en 8” (poco más de 20cm). Aprovecharon esto para diseñar túneles laterales que atraviesan los guardafangos delanteros, empezando en los extremos de los faros y terminando detrás de los guardafangos.

El sistema de frenos del TRX lleva discos ventilados de 15” (38 cm) y cálipers con 2 pistones de 2.25” de diámetro (57 mm).

Sus espejos exteriores plegables son lo suficientemente grandes para minimizar los puntos ciegos mientras manejas, pero su forma indica un esfuerzo por minimizar resistencia al aire, además de incluir luces direccionales y luces de alerta para los puntos ciegos.

Debido a su altura, el ingreso a la cabina del TRX puede ser un reto para personas bajas o con discapacidades. La buena noticia es que ofrecen dos opciones Mopar: La primera es un escalón, mientras que la segunda son los rieles protectores como la que lleva nuestra unidad de pruebas. Ambas cuestan lo mismo: $995.

Un poco más atrás encontramos la caja de carga de 5’7”, la única opción. Otra opción para esta camioneta son los stickers con gráficos TRX por $495 adicionales.

Finalmente, los frenos sobre el enorme eje posterior Dana 60. lleva también discos ventilados, pero con cálipers con un solo pistón de 57mm de diámetro.

En su parte posterior , a primera impresión no encontramos mayores diferencias con la versión regular del RAM 1500, salvo los extractores de aire falsos en los extremos de sus faros y la placa TRX en la esquina izquierda baja de la compuerta. Por cierto, esta es la única insignia TRX que llega de serie en exterior de esta pickup.

Existen varias alternativas para abrir la compuerta: un botón dentro de la cabina, presionando el botón en la manija sobre la misma compuerta y a través de un botón en la llave.

El espacio de carga en el TRX cuenta con sistema de iluminación para aprovechar los 53.9 Pies³ (1526 litros) durante el día y/o noche. Este es capaz de soportar hasta 1310 libras de peso o (594 kilos). El parabrisas posterior tiene una ventana que se puede operar desde dentro de la cabina.

Nuestra unidad de pruebas cuenta con un rack para asegurar la rueda y llanta de repuesto en la caja de carga. Este es un accesorio Mopar de $995. Además, tiene otro paquete de accesorios para el área de carga que incluye el escalón desplegable; ganchos ajustables bedliner por $845.

Para quienes prefieren tener un cobertor para el área de carga, ya sea para proteger la carga o mejorar el desempeño aerodinámico, ese es otra opción disponible por $695.

Su paragolpes posterior también es fabricado usando metal, lleva dos ganchos fijos y los dos grandes terminales redondos del sistema de escape…uno en cada esquina.

En cuanto a su capacidad de arreste RAM informo que puede arrastrar hasta 8,100 libras (3,674 Kg) y ofrecen un paquete con monitoreo presión aire, y luces en el remolque por $195.

Suspensión:

El sistema de suspensión del TRX merece mención especial. El componente delantero es similar al del 1500 regular, obviamente ajustado significativamente, ya que la distancia entre ruedas incremento 6” (152mm).

Los brazos superiores y bajos son fabricados usando aluminio forjado. Sus amortiguadores son Bilstein Black Hawk e2 de 2.6” (66 mm) de diámetro. Estos son controlados electrónicamente para ajustar continua y progresivamente el bote y rebote.

Esto le permite adaptarse continuamente a diversas condiciones, como pistas asfaltadas, superficies inconsistentes, hasta la capacidad de absorber enormes fuerzas de impacto generado por saltos...así es, ¡esta camioneta ha sido diseñada para volar!

Esto es algo que pude vivir en carne propia, ya que los organizadores del evento que atendí me permitieron (y motivaron) a probar su capacidad de vuelo junto a un piloto profesional.

Para que te hagas una idea, las ruedas delanteras en un RAM regular tienen 9” (229 MM) de recorrido, las del TRX pueden recorrer 13” (330 mm), lo mismo que ofrece el Raptor. Por otro lado, su barra estabilizadora es muy parecida al de la Ram regular, pero es de 1.3” (33 mm) de diámetro.

En cuanto a la suspensión posterior, esta también emplea amortiguadores Bilstein, en este caso en posición invertida. Estos se encuentran muy bien protegidos por escudos especiales.

En este caso la articulación permite 14” (356 mm) recorrido (Raptor 13.9”). Debido a la capacidad que necesita esta camioneta, utilizaron elementos muy similares al del Power Wagon.

Existe un quinto amortiguador ubicado debajo de la cada de carga, perpendicular a la pista, absorbe las fuerzas generadas, no solo por los saltos sino por el movimiento de adelante a hacia atrás creados por los enormes niveles de torque producidos por el motor. ¡Recuerda que es un Hellcat!

Primer Vistazo: Ram TRX 2021 | A Bordo

Motor y Transmisión :

Debajo de capo de aluminio encontramos el famoso motor ‘Hellcat’, a diferencia de los otros productos que lo cargan, el TRX no lo expone porque lleva un cobertor de plástico sobre él.

Debajo del cobertor, los diseñadores publicaron la declaración de guerra: una imagen del Tiranosaurio REX devorando un dinosaurio mucho más pequeño…un Velociraptor. Haciendo referencia a la superioridad del TRX frente al Ford F150 Raptor.

El corazón del tiranosaurio es construido en Michigan. Fue desarrollado en conjunto con el equipo SRT, usando el mismo bloque de hierro fundido y cabezas de aluminio. Este V8 de 6.2 litros usa un supercargador de 2.4 litros para alcanzar hasta 702 HP @6,100 RPM y 650 lb-pie @4,800RPM.

Nos cuentan que solo realizaron modificaciones indispensables para este tipo de aplicación. Como, por ejemplo: el reservorio de aceite, para asegurar la lubricación optima de los componentes internos bajo cualquier condición o circunstancia. Especialmente cuando se atraviesan curvas a alta velocidad generando elevadas fuerzas G; otro ejemplo es el reposicionamiento de su alternador hacia la parte más elevada del motor para maximizar su capacidad para atravesar agua hasta 32” (82 cm).

Una pregunta recurrente es sobre la diferencia de potencia frente a las otras aplicaciones con el motor Hellcat. Los ingenieros me comentaron que la diferencia se debe principalmente a la mayor restricción de aire para que el motor respire.

El sistema de inducción fue seriamente modificaco, apoyándose en dos vías para capturar y filtrar el aire: La parrilla y la toma de aire central sobre el capo. Cada uno emplea 1 filtros de aire de 8x12”. El resultado la capacidad de capturar 4 veces más suciedad, polvo y escombros que el sistema de su competidor más cercano. Este sacrificio de potencia representa mayor protección y durabilidad para los quieren disfrutar su conducción en el desierto a toda velocidad.

Una de las grandes desventajas con esta camioneta es el consumo de gasolina. Oficialmente esta emplea entre 10-14 mpg (4.25-5.95 km/l), en este momento uno de los vehículos más ineficientes en el mercado. Compensaron esto instalando un tanque de gasolina que puede alojar hasta 33 galones (125 litros). Un cálculo simple arroja que ofrece una autonomía aproximada de entre 330-462 millas (528-739 kilómetros).

En cuanto a su transmisión, el TRX emplea la misma automática de 8 velocidades (8HP95) fabricada en Alemania que encontramos en el Jeep Grand Cherokee TrackHawk y en el Dodge Durango Hellcat.

Desempeño y Capacidades :

Aceleración de 0 a 60 mph: 4 segundos;

Aceleracion 0 - 100 mph: 10.5 segundos.

Velocidad máxima: 118 MPH (190 km/h).

Arrastre: 8,100 lbs. (3674 kg.) [100 lb vs Raptor],

Carga: 1310 (594 kg) [110 lb Raptor];

Volumen 53.9 pies cubicos (1526 litros)

Peso: 6000-7800 lb (2722 – 3538).

Ángulos (ataque / break over / salida): 30.2 / 23.5 / 21.9

Neumáticos: Goodyear Wrangler All Territory de 35-pulgadas

Frenos: Rotores de 15” (38 cm)

Caja de transferencia activa BrogWarner 48-13 en 4WD Low para probar la articulación y capacidad para escalar piedras.



Interior:

La calidad del interior es consistente con la observada en las versiones premium de otros productos Ram y una de las principales razones por la muchos las consideran como líder en el segmento.

Sus asientos son bastante cómodos y deportivos. Como en el resto del interior, mantienen la combinación de materiales premium y suficiente acolchonamiento ideal para viajes largos. En cuanto al soporte latera en ellos estos son mas voluptuosos comparados con los asientos ‘regulares’ pero no son un limitante para personas ‘anchas’.

Un detalle interesante es que decidieron reemplazar el rotor por una palanca tradicional para operar la transmisión. Además, instalaron grandes paletas de aluminio detrás del volante para operarla manualmente.

Para esta variante del Ram 1500 mantuvieron la enorme pantalla ‘touchscreen’ vertical de 12” con la última generación del sistema Uconnect.

Por último, en el espacio posterior no encontramos sacrificio de calidad. Aquí pueden acomodar tres adultos y su banca puede ser plegada para ampliar el espacio de carga útil.

Manejo:

“WOW”, fue mi primera impresión cuando llegué al hotel para encontrarme con el TRX azul que se me había asignado para los próximos días. La presencia de esta camioneta es imponente. En mi opinión esta no ha sido exageradamente decorada con detalles que pudieran indicar modificaciones tras salir del concesionario.

La sensación de enormidad cuando se maneja viene no solo de su altura (+2” vs. 1500 regular), sino también por el ancho (+8”). Este se puede convertir en un problema, no solo cuando lo manejas, sino cuando lo tratas de estacionar. Para quienes tienen espacios limitados de garaje…revisar medidas antes de decidirse por esta.

Esta camioneta cuento con 8 modos de manejo que permiten adaptarse a casi cualquier superficie. Entre los sistemas ajustados se encuentran: suspensión, motor, trasmisión, 4WD, etc.

Pueden escuchar mis impresiones de manejo en el video ubicado en la parte superior de esta página.

Conclusion :

La pickup de serie más capaz de todos los tiempos que el dinero puede comprar.

Precio :

Inicial $71,790 (incluye el cargo por destino ($1,695).

Comparada con el Ford F-150 Raptor SuperCrew ($58,135), el Ram 1500 TRX es $13,655 más cara.

Unidad evaluada: $91,455