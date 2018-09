En el primer y único debate por la gobernación de Texas , la exsheriff Lupe Valdez no se contuvo a la hora de cuestionar las propuestas y logros de su contrincante, el actual gobernador, Greg Abbott, quien por su parte se mantuvo calmado y enfocado en los detalles de sus políticas.

También dio un par de noticias para quienes siguen la política estatal: afirmó que está dispuesto a reducir la pena para quienes posean dos onzas o menos de marihuana y buscará impulsar a los legisladores para que quiten una placa del Capitolio texano que dice que la Guerra Civil no se libró para mantener la esclavitud.

Maestros armados

Pero también enfatizó que su plan para la seguridad escolar incluía recursos de salud mental, la implementación más estricta de leyes que ya existen y ayuda para adquirir detectores de metales, entre otros. Y, acotó, que no necesariamente tenían que ser maestros los que porten armas, que era decisión de cada escuela.

Valdez, en cambio, se opuso rotundamente y aseveró que ya los maestros hacen demasiado con poco. "Los maestros deben estar enseñando, no armados”, señaló.

"No apoyaré una ley de bandera roja que le quite la armas a la gente sin el debido proceso legal", dijo tras mencionar que esa propuesta, que estaba en su plan, había generado "preocupación" entre los defensores del porte de armas y la segunda enmienda.

El Texas Dream Act

Abbott, en cambio, señaló que la ley indica que los estudiantes deben estar en vías a la ciudadanía y dijo que eso no se está cumpliendo.

Valdez le respondió que no debía culparlos por las fallas del sistema migratorio, pero Abbott se mantuvo firme en que se trataba de hacer cumplir las leyes.

La polémica ley de baños

Luego, aseguró que la propuesta de los baños no está en su agenda, pero tampoco se comprometió a no estampar su firma. Solo dijo "no firmaré proyectos de ley hipotéticos".