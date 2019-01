La policía requiere el ADN de los empleados del centro donde una mujer en coma por 14 años dio a luz

“La familia está indignada, traumatizada y conmocionada por el abuso"

Más denuncias en Hacienda Healthcare

Temor de otras familias

"No [sé si mi hija fue víctima], pero le pregunto, y ella puede contestar sí o no ", dijo Cesena. "Todavía no puede caminar ni hablar, pero sí entiende".

Jon Meyers, director ejecutivo de The Arc of Arizona, un grupo de defensa de las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, calificó las acusaciones de "inquietantes, por decirlo suavemente".

"No estaba allí. Claramente no tengo conocimiento de primera mano de lo que pasó ", dijo Meyers. "Pero no puedo creer que una persona que recibe ese nivel de atención constante no hayan visto que estaba embarazada antes del momento en que dio a luz".