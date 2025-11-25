ViX.

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: la docuserie sobre los nuevos ídolos de la música mexicana

ViX, el mejor servicio de streaming en español, no sólo te ofrece películas, series y novelas, también tiene un amplio catálogo relacionado con lo mejor de la música. Entérate de todo sobre la docuserie Sonoro: Los Sonidos de una Generación.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Sonoro: Los Sonidos de una Generación: estreno 4 de diciembre en ViX

Además de ViX Música All Access, la nueva propuesta de ViX para que conozcas el lado íntimo de tus artistas favoritos, el servicio de streaming estrena una interesante docuserie sobre los nuevos ídolos de la escena musical mexicana: Sonoro: Los Sonidos de una Generación.

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: fecha de estreno de la docuserie

PUBLICIDAD

La docuserie Sonoro: Los Sonidos de una Generación se estrena en ViX el próximo jueves 4 de diciembre.

Docuserie de ViX Sonoro Los Sonidos de una Generación
Docuserie de ViX Sonoro Los Sonidos de una Generación
Imagen ViX

Más sobre ViX.

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: estreno 4 de diciembre en ViX
1:19

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: estreno 4 de diciembre en ViX

ViX
ViX Música All Access: la nueva forma de conocer el lado íntimo de tus artistas favoritos
3 mins

ViX Música All Access: la nueva forma de conocer el lado íntimo de tus artistas favoritos

ViX
Mi Esposo Es un XXX: ¿qué harías si descubrieras que tu marido hace películas para adultos?
2 mins

Mi Esposo Es un XXX: ¿qué harías si descubrieras que tu marido hace películas para adultos?

ViX
Mi Esposo Es un XXX: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:06

Mi Esposo Es un XXX: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
¡Llegó la Navidad a ViX! Disfruta el canal Cine Navidad, con las mejores películas navideñas
1 mins

¡Llegó la Navidad a ViX! Disfruta el canal Cine Navidad, con las mejores películas navideñas

ViX
Desastre en Familia: lo que inició como unas simples vacaciones terminará como un divertido caos
2 mins

Desastre en Familia: lo que inició como unas simples vacaciones terminará como un divertido caos

ViX
Desastre en Familia: estreno 28 de noviembre
2:03

Desastre en Familia: estreno 28 de noviembre

ViX
La Noche Eterna del Baby’O: ViX estrena un interesante documental sobre este icónico antro
1 mins

La Noche Eterna del Baby’O: ViX estrena un interesante documental sobre este icónico antro

ViX
La Noche Eterna del Baby'O: estreno 20 de noviembre
1:28

La Noche Eterna del Baby'O: estreno 20 de noviembre

ViX
El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: disfruta el episodio 0
1:05

El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: disfruta el episodio 0

ViX

Sonoro: Los Sonidos de una Generación, ¿de qué trata la docuserie de ViX?

La docuserie Sonoro: Los Sonidos de una Generación es un retrato a fondo de la nueva escena de la música mexicana.

La docuserie aborda diversos géneros musicales y presenta a diez artistas diferentes, quienes con sus propias palabras cuentan cómo iniciaron su carrera, los obstáculos que tuvieron que superar, por qué eligieron su género músical, cómo es su día a día de trabajo, entre otros secretos.

Estos importantes cantantes no sólo mostrarán el lado glamoroso de su carrera, también abrirán su corazón para hablar de sus raíces, las carencias que enfrentaron, cómo fue crecer en un entorno peligroso, etc.

Sonoro Los Sonidos de una Generación, estreno en ViX
Sonoro Los Sonidos de una Generación, estreno en ViX
Imagen Getty Images / ViX

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: los artistas que aparecerán en cada episodio

La docuserie de ViX contará con 8 episodios, de 45 minutos de duración cada uno. Los artistas que aparecerán en Sonoro: Los Sonidos de una Generación son:

  • Uzielito Mix
  • El Malilla
  • Eme Malafe
  • Girl Ultra
  • Robot95
  • Mare Advertencia
  • Little Jesús
  • Belafonte Sensacional
  • El Bogueto
  • Bruses
Relacionados:
ViX.Documentales de ViX