Sonoro: Los Sonidos de una Generación: la docuserie sobre los nuevos ídolos de la música mexicana

Video Sonoro: Los Sonidos de una Generación: estreno 4 de diciembre en ViX

Además de ViX Música All Access, la nueva propuesta de ViX para que conozcas el lado íntimo de tus artistas favoritos, el servicio de streaming estrena una interesante docuserie sobre los nuevos ídolos de la escena musical mexicana: Sonoro: Los Sonidos de una Generación.

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: fecha de estreno de la docuserie

La docuserie Sonoro: Los Sonidos de una Generación se estrena en ViX el próximo jueves 4 de diciembre.

Docuserie de ViX Sonoro Los Sonidos de una Generación Imagen ViX

Sonoro: Los Sonidos de una Generación, ¿de qué trata la docuserie de ViX?

La docuserie Sonoro: Los Sonidos de una Generación es un retrato a fondo de la nueva escena de la música mexicana.

La docuserie aborda diversos géneros musicales y presenta a diez artistas diferentes, quienes con sus propias palabras cuentan cómo iniciaron su carrera, los obstáculos que tuvieron que superar, por qué eligieron su género músical, cómo es su día a día de trabajo, entre otros secretos.

Estos importantes cantantes no sólo mostrarán el lado glamoroso de su carrera, también abrirán su corazón para hablar de sus raíces, las carencias que enfrentaron, cómo fue crecer en un entorno peligroso, etc.

Sonoro Los Sonidos de una Generación, estreno en ViX Imagen Getty Images / ViX

Sonoro: Los Sonidos de una Generación: los artistas que aparecerán en cada episodio

La docuserie de ViX contará con 8 episodios, de 45 minutos de duración cada uno. Los artistas que aparecerán en Sonoro: Los Sonidos de una Generación son: