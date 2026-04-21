ViX. Prueba de Fe: una inspiradora serie sobre los santos más importantes y los milagros que hicieron En ViX puedes ver diversas producciones relacionadas con la religión católica y ahora se suma una nueva serie llamada Prueba de Fe.



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Serie Prueba de Fe en ViX Imagen VIP 2000, Ideas Estudios y Televen

Luego del estreno de la serie Los Milagros de Jesús, ViX amplía su catálogo de producciones relacionadas con la fe, la esperanza y el catolicismo con la llegada de Prueba de Fe.

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Prueba de Fe: fecha de estreno de la serie en ViX

La serie Prueba de Fe se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo lunes 27 de abril.

¿De qué trata la serie Prueba de Fe, que puedes ver en ViX?

La serie Prueba de Fe narra historias inspiradas en milagros que fueron documentados o forman parte del proceso de canonización de diversos santos. Esta producción muestra casos en los que la fe actúa como motor para que personas comunes enfrenten tragedias, enfermedades o dilemas éticos.

Cada episodio se centra en un personaje diferente, pero con algo en común: son santos o figuras religiosas que marcaron la historia, tales como:

Juan Pablo II

La Madre Teresa de Calcuta

San Judas Tadeo

San Martín de Porres

San Francisco de Asís

Don Bosco