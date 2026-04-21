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Prueba de Fe: una inspiradora serie sobre los santos más importantes y los milagros que hicieron

En ViX puedes ver diversas producciones relacionadas con la religión católica y ahora se suma una nueva serie llamada Prueba de Fe.

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

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Por:Vanessa Mena
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Serie Prueba de Fe en ViX
Serie Prueba de Fe en ViX
Imagen VIP 2000, Ideas Estudios y Televen

Luego del estreno de la serie Los Milagros de Jesús, ViX amplía su catálogo de producciones relacionadas con la fe, la esperanza y el catolicismo con la llegada de Prueba de Fe.

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Prueba de Fe: fecha de estreno de la serie en ViX

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La serie Prueba de Fe se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo lunes 27 de abril.

¿De qué trata la serie Prueba de Fe, que puedes ver en ViX?

La serie Prueba de Fe narra historias inspiradas en milagros que fueron documentados o forman parte del proceso de canonización de diversos santos. Esta producción muestra casos en los que la fe actúa como motor para que personas comunes enfrenten tragedias, enfermedades o dilemas éticos.

Cada episodio se centra en un personaje diferente, pero con algo en común: son santos o figuras religiosas que marcaron la historia, tales como:

  • Juan Pablo II
  • La Madre Teresa de Calcuta
  • San Judas Tadeo
  • San Martín de Porres
  • San Francisco de Asís
  • Don Bosco

Prueba de Fe busca equilibrar la narrativa dramática con una base espiritual, adaptando los casos a contextos modernos para que el espectador se sienta identificado.

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