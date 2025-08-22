Consuelo tendrá más aventuras en su segunda temporada: ¿Cuándo estrenan los nuevos capítulos?
Después de una exitosa primera temporada, Consuelo se prepara para seguir rompiendo esquemas y hacer vibrar a su audiencia con una segunda temporada en ViX.
Consuelo es una picante serie de comedia de ViX, que de inmediato se convirtió en un fenómeno. La historia se centra en una mujer de la alta sociedad del México de los años 50, cuya vida privilegiada cambia de la noche a la mañana porque su esposo decide abandonarla.
Sin un trabajo ni profesión que la respalde, no tiene más remedio que valerse de su ingenio para mantener a sus hijos y su estilo de vida. Así es como se convierte en vendedora de juguetes sexuales.
A lo largo de la primera temporada, vimos a Consuelo enfrentarse a las dificultades de esta nueva etapa de su vida, como el rechazo de su círculo social, el tabú alrededor del placer femenino y las complejidades de ser una mujer de negocios.
Ahora, los fans de la serie podrán descubrir más sobre las aventuras de Consuelo, pues el estreno de la segunda temporada está a la vuelta de la esquina.
¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Consuelo?
La segunda temporada de la serie protagonizada por Cassandra Sanchez-Navarro se estrena este 22 de agosto. Todos los capítulos estarán disponibles en ViX al mismo tiempo, ¡perfecto para maratonear el fin de semana!
Esta nueva temporada contará con el mismo elenco de la anterior, por lo que veremos de vuelta a Cassandra Sánchez-Navaro, Catherine Siachoque, Eileen Yáñez, Lincoln Palomeque y Erick Chapa.
¿Dónde y cómo ver la serie Consuelo en línea?
Consuelo es una producción original y exclusiva de ViX, por lo que solamente se encuentra en dicho servicio de streaming, ya sea desde el sitio web o la aplicación.