Consuelo tendrá una segunda temporada: ¿De qué tratará y cuándo se estrena la serie de ViX?

En abril de 2024 se estrenó en ViX la serie Consuelo. Protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad mexicana de los años 50, quien debe rehacer su vida luego de que su esposo la abandona.

Afortunadamente encuentra la manera de ganar dinero, pero es con un negocio poco convencional: la venta de juguetes sexuales.

Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada. Imagen ViX.

Desde el primer capítulo, la historia atrapó a la audiencia gracias a su combinación de comedia, drama, romance y picardía. Por ello, no es de extrañar que los fans quieran saber qué pasará con Consuelo tras el final de la primera temporada.

La buena noticia es que no tendrán que esperar demasiado para conocer las nuevas aventuras de Consuelo, pues la serie se renovó para una segunda temporada, que está próxima a estrenarse.

¿De qué tratará la temporada 2 de la serie Consuelo?

La serie de ViX continuará la historia tras el final de la temporada 1 y presentará nuevos retos para la protagonista.

Después de una larga insistencia, Consuelo aceptará un trato con Carlos Julio: no volverán a ser pareja, pero se convertirán en socios de negocios y él la ayudará a incrementar las ventas de los vibradores.

Más mujeres descubrirán las bondades de estos productos, lo que las llevará a redescubrir su sexualidad y desafiar algunas normas de la sociedad.

A medida que crezca el negocio de Consuelo, se encontrará con nuevos y más complicados retos, que superará gracias a la unión de las chicas que han comprado sus vibradores: Lucrecia, Matilde y hasta la prejuiciosa Olga, se unirán para apoyarla.

Fecha de estreno de la temporada 2 de Consuelo

La segunda temporada de Consuelo se estrenará el 22 de agosto por ViX, el mejor servicio de streaming en español.

¿Dónde ver la serie Consuelo?

Elenco de la temporada 2 de la serie Consuelo

La segunda temporada de la serie de ViX contará con los mismos personajes que la primera, por lo que veremos caras conocidas en la pantalla.