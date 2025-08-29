Consuelo serie

Consuelo: Quién es quién en la segunda temporada de la graciosa y atrevida serie de ViX

La segunda temporada de Consuelo ya se estrenó en ViX, el mejor servicio de streaming con más de 100 canales. Descubre quiénes son los actores de la serie y qué personaje interpretan en la misma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Consuelo, temporada 2: fecha de estreno

Consuelo no deja de sorprender a la audiencia con su segunda temporada. La primera entrega planteó la historia de una mujer de la alta sociedad mexicana, en los años 50. Tras ser abandonada por su esposo, encuentra en la venta de juguetes sexuales la manera de mantener a su familia y su estilo de vida.

En cuanto se estrenó, la serie de ViX se convirtió en una sensación, tanto por su atrevida trama como por su acercamiento a temas poco explorados en la pantalla.

Notas Relacionadas

Ya viene la temporada 2 de Papá Soltero 2.0: Resumen de la primera para que disfrutes el estreno

Ya viene la temporada 2 de Papá Soltero 2.0: Resumen de la primera para que disfrutes el estreno

ViX
3 min

Guía del elenco de Consuelo (temporada 2) y sus personajes en la serie de ViX

PUBLICIDAD

Precisamente porque esta producción rompe tabús, los fans esperaban con ansias la segunda temporada. Ahora que llegó a ViX, es momento de descubrir quiénes son los actores que vemos en los cautivadores personajes.

Cassandra Sánchez- Navarro interpreta a Consuelo en la serie de ViX

La actriz de 34 años retoma el papel principal de la serie, para darle vida a la mujer audaz e ingeniosa que promete revolucionar las vidas de muchas otras.

En esta segunda temporada, su personaje se debate entre mantener las apariencias de un matrimonio perfecto con el hombre que la abandonó o tener una relacion con el galán que su corazón realmente desea. Además, se enfrenta a las dificultades de montar un exitoso negocio.

Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza la serie de ViX Consuelo.
Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza la serie de ViX Consuelo.
Imagen ViX.

Más sobre Consuelo serie

La temporada 2 de Consuelo tiene más risas y aventuras: todo sobre la serie de ViX que rompe tabús
1 mins

La temporada 2 de Consuelo tiene más risas y aventuras: todo sobre la serie de ViX que rompe tabús

ViX
Consuelo tendrá más aventuras en su segunda temporada: ¿Cuándo estrenan los nuevos capítulos?
1 mins

Consuelo tendrá más aventuras en su segunda temporada: ¿Cuándo estrenan los nuevos capítulos?

ViX
El regreso de Carlos Julio | Consuelo
3:40

El regreso de Carlos Julio | Consuelo

ViX
Consuelo tendrá una segunda temporada: ¿De qué tratará y cuándo se estrena la serie de ViX?
2 mins

Consuelo tendrá una segunda temporada: ¿De qué tratará y cuándo se estrena la serie de ViX?

ViX
Consuelo: Theresa le revela a Consuelo que su matrimonio terminó
5:05

Consuelo: Theresa le revela a Consuelo que su matrimonio terminó

ViX
Consuelo: Al enfrentar a Olga, Consuelo se empodera e invita a sus amigas a tomar las riendas de su vida
3:38

Consuelo: Al enfrentar a Olga, Consuelo se empodera e invita a sus amigas a tomar las riendas de su vida

ViX
Consuelo: Por sus hijos, Consuelo abandona su negocio
4:28

Consuelo: Por sus hijos, Consuelo abandona su negocio

ViX
Consuelo: La atracción entre Consuelo y el Dr Fernando es cada vez más evidente
3:15

Consuelo: La atracción entre Consuelo y el Dr Fernando es cada vez más evidente

ViX
Consuelo: Arrepentida de su decisión, Consuelo le pide a Ingrid regresar al negocio
3:03

Consuelo: Arrepentida de su decisión, Consuelo le pide a Ingrid regresar al negocio

ViX
Consuelo: En un afán de aumentar las ventas, Consuelo sigue al pie de la letra lo aprendido
3:16

Consuelo: En un afán de aumentar las ventas, Consuelo sigue al pie de la letra lo aprendido

ViX

Catherine Siachoque interpreta a Olga en la serie de ViX Consuelo

La intérprete colombiana es parte del elenco de la serie desde la primera temporada. Ella le da vida a la vecina entrometida en los asuntos de todos a su alrededor.

La última vez que la vimos en la temporada 1, hizo algo que atentó contra los intereses de Consuelo. ¿Será que en la nueva entrega se redimirá como una aliada de la protagonista o se dedicará a fastidiarle la vida?

Catherine Siachoque interpreta a Olga en Consuelo, serie de ViX.
Catherine Siachoque interpreta a Olga en Consuelo, serie de ViX.
Imagen ViX

Lincoln Palomeque interpreta a Carlos Julio en la serie de ViX Consuelo

Es el exesposo de Consuelo, quien un día simplemente la abandonó. En la segunda temporada de la serie regresará, pero no con intereses románticos ni para recuperar su familia, sino porque ve una oportunidad económica en el creciente negocio de masajeadores.

Lincoln Palomeque interpreta a Carlos Julio en Consuelo, serie de ViX.
Lincoln Palomeque interpreta a Carlos Julio en Consuelo, serie de ViX.
Imagen ViX

Erick Chapa interpreta a Fernando en Consuelo, serie de ViX

Fernando es el médico que dejó flechada a Consuelo. Pese a que ella quiere mantener las apariencias de que su matrimonio con Carlos Julio es perfecto, no podrá ocultar sus sentimientos y sus visitas al consultorio se harán cada vez más frecuentes.

Erick Chapa interpreta a Fernando en Consuelo, serie de ViX.
Erick Chapa interpreta a Fernando en Consuelo, serie de ViX.
Imagen ViX

Verónica Bravo interpreta a Ingrid en Consuelo, serie de ViX

La actriz retoma su papel como la amiga incondicional de Consuelo, la única que la apoya en todo lo que se propone. En esta nueva entrega, además de defenderla a capa y espada, se convertirá en una pieza clave para ayudarle a crecer.

Verónica Bravo interpreta a Ingrid en Consuelo, serie de ViX.
Verónica Bravo interpreta a Ingrid en Consuelo, serie de ViX.
Imagen ViX

Eileen Yáñez interpreta a Matilde en la serie de ViX Consuelo

Matilde es una trabajadora del hogar y gran aliada de Consuelo, siempre dispuesta a apoyarla y defenderla. Estas características no cambiarán y Matilde seguirá desempeñando un papel importante en la historia.

Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada.
Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada.
Imagen ViX.

¿Dónde ver la temporada 2 de la serie Consuelo?

Consuelo es una producción original y exclusiva de ViX, por lo que este servicio de streaming es el único lugar donde puedes ver la serie, solo da clic aquí.

Relacionados:
Consuelo serieViX.Series ViXCassandra Sánchez-Navarro