Consuelo: Quién es quién en la segunda temporada de la graciosa y atrevida serie de ViX

Consuelo no deja de sorprender a la audiencia con su segunda temporada. La primera entrega planteó la historia de una mujer de la alta sociedad mexicana, en los años 50. Tras ser abandonada por su esposo, encuentra en la venta de juguetes sexuales la manera de mantener a su familia y su estilo de vida.

En cuanto se estrenó, la serie de ViX se convirtió en una sensación, tanto por su atrevida trama como por su acercamiento a temas poco explorados en la pantalla.

Guía del elenco de Consuelo (temporada 2) y sus personajes en la serie de ViX

Precisamente porque esta producción rompe tabús, los fans esperaban con ansias la segunda temporada. Ahora que llegó a ViX, es momento de descubrir quiénes son los actores que vemos en los cautivadores personajes.

Cassandra Sánchez- Navarro interpreta a Consuelo en la serie de ViX

La actriz de 34 años retoma el papel principal de la serie, para darle vida a la mujer audaz e ingeniosa que promete revolucionar las vidas de muchas otras.

En esta segunda temporada, su personaje se debate entre mantener las apariencias de un matrimonio perfecto con el hombre que la abandonó o tener una relacion con el galán que su corazón realmente desea. Además, se enfrenta a las dificultades de montar un exitoso negocio.

Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza la serie de ViX Consuelo. Imagen ViX.

Catherine Siachoque interpreta a Olga en la serie de ViX Consuelo

La intérprete colombiana es parte del elenco de la serie desde la primera temporada. Ella le da vida a la vecina entrometida en los asuntos de todos a su alrededor.

La última vez que la vimos en la temporada 1, hizo algo que atentó contra los intereses de Consuelo. ¿Será que en la nueva entrega se redimirá como una aliada de la protagonista o se dedicará a fastidiarle la vida?

Catherine Siachoque interpreta a Olga en Consuelo, serie de ViX. Imagen ViX

Lincoln Palomeque interpreta a Carlos Julio en la serie de ViX Consuelo

Es el exesposo de Consuelo, quien un día simplemente la abandonó. En la segunda temporada de la serie regresará, pero no con intereses románticos ni para recuperar su familia, sino porque ve una oportunidad económica en el creciente negocio de masajeadores.

Lincoln Palomeque interpreta a Carlos Julio en Consuelo, serie de ViX. Imagen ViX

Erick Chapa interpreta a Fernando en Consuelo, serie de ViX

Fernando es el médico que dejó flechada a Consuelo. Pese a que ella quiere mantener las apariencias de que su matrimonio con Carlos Julio es perfecto, no podrá ocultar sus sentimientos y sus visitas al consultorio se harán cada vez más frecuentes.

Erick Chapa interpreta a Fernando en Consuelo, serie de ViX. Imagen ViX

Verónica Bravo interpreta a Ingrid en Consuelo, serie de ViX

La actriz retoma su papel como la amiga incondicional de Consuelo, la única que la apoya en todo lo que se propone. En esta nueva entrega, además de defenderla a capa y espada, se convertirá en una pieza clave para ayudarle a crecer.

Verónica Bravo interpreta a Ingrid en Consuelo, serie de ViX. Imagen ViX

Eileen Yáñez interpreta a Matilde en la serie de ViX Consuelo

Matilde es una trabajadora del hogar y gran aliada de Consuelo, siempre dispuesta a apoyarla y defenderla. Estas características no cambiarán y Matilde seguirá desempeñando un papel importante en la historia.

Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada. Imagen ViX.

