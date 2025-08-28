La temporada 2 de Consuelo tiene más risas y aventuras: todo sobre la serie de ViX que rompe tabús

No hay duda de que Consuelo es una serie que rompe esquemas. Protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad mexicana que, tras ser abandonada por su esposo, emprende un negocio de venta de juguetes sexuales para poder mantener a sus hijos y su acomodado estilo de vida.

La primera temporada se estrenó en abril de 2024 y de inmediato se convirtió en un fenómeno que atrapó a los espectadores con su magistral combinación de drama, comedia e irreverencia.

Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada. Imagen ViX.

La serie Consuelo está de vuelta con una picante segunda temporada

Por lo anterior, no es de extrañar que el estreno de la temporada 2 de Consuelo generara tanta expectativa entre los fans.

El pasado 22 de agosto se lanzaron los nuevos capítulos de la serie, en los que vemos a la protagonista batallar con los retos de tener un negocio exitoso, el regreso de su exesposo y sus sentimientos cada vez más obvios hacia Fernando.

¿Dónde ver la temporada 2 de la serie Consuelo?

Consuelo es una producción original y exclusiva de ViX, por lo que la serie solamente se puede ver en dicho servicio de streaming.