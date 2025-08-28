Consuelo serie

La temporada 2 de Consuelo tiene más risas y aventuras: todo sobre la serie de ViX que rompe tabús

Consuelo, la atrevida serie protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, ya estrenó su segunda temporada en ViX, el mejor servicio de streaming con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Consuelo, temporada 2: fecha de estreno

No hay duda de que Consuelo es una serie que rompe esquemas. Protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad mexicana que, tras ser abandonada por su esposo, emprende un negocio de venta de juguetes sexuales para poder mantener a sus hijos y su acomodado estilo de vida.

La primera temporada se estrenó en abril de 2024 y de inmediato se convirtió en un fenómeno que atrapó a los espectadores con su magistral combinación de drama, comedia e irreverencia.

Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada.
Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada.
Imagen ViX.

Más sobre Consuelo serie

Consuelo tendrá más aventuras en su segunda temporada: ¿Cuándo estrenan los nuevos capítulos?
1 mins

Consuelo tendrá más aventuras en su segunda temporada: ¿Cuándo estrenan los nuevos capítulos?

ViX
El regreso de Carlos Julio | Consuelo
3:40

El regreso de Carlos Julio | Consuelo

ViX
Consuelo tendrá una segunda temporada: ¿De qué tratará y cuándo se estrena la serie de ViX?
2 mins

Consuelo tendrá una segunda temporada: ¿De qué tratará y cuándo se estrena la serie de ViX?

ViX
Consuelo: Theresa le revela a Consuelo que su matrimonio terminó
5:05

Consuelo: Theresa le revela a Consuelo que su matrimonio terminó

ViX
Consuelo: Al enfrentar a Olga, Consuelo se empodera e invita a sus amigas a tomar las riendas de su vida
3:38

Consuelo: Al enfrentar a Olga, Consuelo se empodera e invita a sus amigas a tomar las riendas de su vida

ViX
Consuelo: Por sus hijos, Consuelo abandona su negocio
4:28

Consuelo: Por sus hijos, Consuelo abandona su negocio

ViX
Consuelo: La atracción entre Consuelo y el Dr Fernando es cada vez más evidente
3:15

Consuelo: La atracción entre Consuelo y el Dr Fernando es cada vez más evidente

ViX
Consuelo: Arrepentida de su decisión, Consuelo le pide a Ingrid regresar al negocio
3:03

Consuelo: Arrepentida de su decisión, Consuelo le pide a Ingrid regresar al negocio

ViX
Consuelo: En un afán de aumentar las ventas, Consuelo sigue al pie de la letra lo aprendido
3:16

Consuelo: En un afán de aumentar las ventas, Consuelo sigue al pie de la letra lo aprendido

ViX
Consuelo: Martha Patricia se decepciona al enterarse quién es Panchita
4:00

Consuelo: Martha Patricia se decepciona al enterarse quién es Panchita

ViX

La serie Consuelo está de vuelta con una picante segunda temporada

PUBLICIDAD

Por lo anterior, no es de extrañar que el estreno de la temporada 2 de Consuelo generara tanta expectativa entre los fans.

El pasado 22 de agosto se lanzaron los nuevos capítulos de la serie, en los que vemos a la protagonista batallar con los retos de tener un negocio exitoso, el regreso de su exesposo y sus sentimientos cada vez más obvios hacia Fernando.

Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada.
Consuelo, la serie de ViX protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, tendrá una segunda temporada.
Imagen ViX.

¿Dónde ver la temporada 2 de la serie Consuelo?

Consuelo es una producción original y exclusiva de ViX, por lo que la serie solamente se puede ver en dicho servicio de streaming.

Los 10 capítulos que conforman la segunda temporada ya están disponibles en la plataforma, solo da clic aquí.

Relacionados:
Consuelo serieViX.Cassandra Sánchez-Navarro