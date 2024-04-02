ViX.

Consuelo, la picante serie de comedia ambientada en los años 50, se estrenará por ViX

Consuelo, la nueva serie de comedia de ViX está protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro. No te pierdas su estreno exclusivo ¡solo en ViX!

Univision picture
Por:Univision
Video Tráiler: Consuelo

Consuelo, la nueva serie de comedia de ViX llegará a la plataforma de streaming este 19 de abril.

La producción, que promete conquistar corazones y arrancar carcajadas, cuenta con un gran elenco de actores entre los que destacan Cassandra Sánchez Navarro, Erick Chapa, Eileen Yáñez, Lincoln Palomeque, Verónica Bravo y Catherine Siachoque.

Consuelo, es una serie que transportará a los espectadores a la Ciudad de México de los años 50. La trama cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad mexicana que, tras ser abandonada por su esposo, se ve obligada a tomar las riendas de su destino de una manera poco convencional: adentrándose en el negocio de la venta de juguetes sexuales.

Este singular giro promete una combinación explosiva de drama y comedia que mantendrá al público cautivado desde el primer episodio.

La serie creada por Juan Carlos Aparicio Schlesinger y Mateo Stivelberg, y dirigida por Kenya Márquez, abordará temas contemporáneos dentro de un contexto histórico y moral específico, justo en el umbral de la Revolución Sexual.

Además de su elenco principal, Consuelo cuenta con la participación de Sofía Monarrez, Camila Nuñez, Alexander Ventosa, Essined Aponte, Paula Barreto, Yuri Vargas, Ana Celeste Montalvo y Mario Ruiz, quienes con sus personajes le darán un toque diversión a esta historia.

Aparta la fecha y prepárate para reír, emocionarte y sumergirte en la historia de "Consuelo", una serie que seguramente te sorprenderá. No te pierdas su estreno exclusivo el 19 de abril, ¡solo en ViX!

ViX.Cassandra Sánchez-NavarroConsuelo serie