Revive la magia de las telenovelas de Nicandro Díaz en ViX

Nicandro Díaz ha dejado una huella indeleble en la industria de las telenovelas mexicanas, su carrera, que abarca más de tres décadas y 19 telenovelas está impregnada de éxitos que han cautivado a la audiencia.

Sus primeras incursiones como productor estuvieron marcadas por telenovelas infantiles y juveniles que capturaron al público a finales de los 90 y principios de los 2000.

Alo largo de su trayectoria, Nicandro colaboró con talentosos artistas como: Laura Flores, Fernando Colunga, Lucero, Gaby Spanic, Aracely Arámbula, Ana Martín, Otto Sirgo, Libertad Lamarque, Joaquín Cordero, Marlene Favela, Sebastián Rulli, entre otros.

Pero fue el paso del tiempo el que le jugó a su favor y lo llevó a conquistar el horario estelar, consolidándose en el mercado con producciones como Destilando Amor en 2007, melodrama que contó con actuaciones estelares de Angélica Rivera, Eduardo Yáñez.

Entre las telenovelas más exitosas producidas por Díaz y que están disponibles en ViX se encuentran:

Gotita de Amor

Imagen Televisa



Este melodrama marcó su debut como productor ejecutivo en 1998, protagonizada por la joven Andrea Lagunés.

Narra la historia de Isabel quien es abandonada en la puerta de un orfanato. Mientras crece es víctima de las bromas de las demás niñas y los maltratos de la dura directora Justa.

Un día sus compañeras le muestran una falsa acta de nacimiento donde dice que su padre se llama Jesús García, con la ilusión de tener una familia se escapa del orfanato en busca de él.

Carita de Ángel

Imagen Televisa

Es una entrañable historia infantil protagonizada por Daniela Aedo que en 2000 cautivó los corazones de millones de espectadores y que puedes disfrutar en ViX.

La historia narra la vida de Dulce María una niña alegre que su vida se pausa tras la muerte de su madre. Su padre, Luciano la interna en un colegio de monjas y decide irse a un largo viaje para superar la muerte de su esposa.

Al regresar a México, lo hace comprometido con una mujer frívola. Dulce idea un plan para que su padre y Cecilia, la monja que la cuida se enamoren.

¡Vivan los Niños!

Imagen Usuarios de Univision.com



Esta colorida producción, que puedes ver en ViX, contó con la participación de Daniela Aedo y Andrea Legarreta.

La historia gira alrededor de los niños de segundo grado de la escuela Patria Unida y la maestra Guadalupe Gómez, quien desde el primer día de clases establece una conexión especial trascendiendo la típica dinámica entre maestro y alumnos.

Soy tu Dueña



Este melodrama cuenta con las actuaciones estelares de Lucero, Fernando Colunga, David Zepeda, Sergio Goyri y Gabriela Spanic. La novela cuenta la historia de Valentina una mujer que lo tiene todo, belleza, fortuna, una exitosa carrera y un novio que ama.

Valentina vive en un cuento de hadas que está a punto de desmoronarse por culpa de su prima Ivanna.

Amores Verdaderos

Amores Verdaderos estuvo protagonizada por Eduardo Yañez, Érika Buenfil, Sebastián Rulli y Eiza González.



Protagonizada por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González, Sebastián Rulli y Marjorie de Sousa, Amores Verdaderos fue una de las novelas más exitosas de 2012. Este proyecto marcó el regreso triunfal de Buenfil a las telenovelas.

La trama gira entorno a Victoria Balvanera, propietaria de tierras y una agencia de publicidad de renombre internacional, quien se ve amenazada por un intento de secuestro en su finca familiar. José Ángel Arriaga, quien se presenta para el puesto de capataz, la rescata de los criminales.

Después de este incidente, Victoria decide emplear a José Ángel como su guardaespaldas, pero conforme comparten tiempo y experiencias cotidianas, surge entre ellos un amor genuino.

Golpe de Suerte

Golpe de Suerte es la última novela que produjo Nicandro Díaz.



Golpe de Suerte es la última producción de Nicandro Díaz, protagonizada por Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez, y es una historia sobre las vicisitudes de tres familias mexicanas tras ganar un premio millonario que transformará sus vidas y les mostrará que en ocasiones la fortuna se puede convertir en desdicha.