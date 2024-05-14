ViX.

Así luce Eugenio Derbez caracterizado como Drácula para Y Llegaron de Noche, la nueva serie de ViX

Eugenio Derbez está de vuelta en un proyecto de televisión en español y te presentamos en exclusiva su primera fotografía como Drácula, su próximo personaje para la nueva serie original de ViX.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Eugenio Derbez dará vida a Drácula para la serie Y Llegaron de Noche de ViX.
Eugenio Derbez dará vida a Drácula para la serie Y Llegaron de Noche de ViX.
Imagen Mezcalent

Por primera vez te presentamos la primera imagen de Eugenio Derbez caracterizado como Drácula para Y Llegaron de Noche, la nueva serie ViX protagonizada por el actor y productor mexicano.

PUBLICIDAD

Desde hace más de 10 años que Eugenio Derbez no trabajaba para una comedia para televisión con guion en español y lo hace ahora como parte del acuerdo de acceso preferencial entre 3Pas Studios, la compañía fundada por el actor y su socio Ben Odell, y TelevisaUnivision.

“Estoy regresando a hacer series en español, ya que la última que hice fue La Familia P.Luche (que puedes ver en el Canal Derbez en ViX). Por eso quería que fuera algo muy especial para el público…”, señaló Eugenio Derbez.

¿De qué trata Y Llegaron de Noche, la nueva serie original de ViX protagonizada por Eugenio Derbez?

Más sobre ViX.

Nacer Dos Veces: El microdocumental que aborda la transexualidad y muestra historias inspiradoras
2 mins

Nacer Dos Veces: El microdocumental que aborda la transexualidad y muestra historias inspiradoras

ViX
Nacer Dos Veces: Disfruta el episodio 0
1:29

Nacer Dos Veces: Disfruta el episodio 0

ViX
Conoce a los actores de Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela con un romance culinario
2 mins

Conoce a los actores de Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela con un romance culinario

ViX
ViX MicrO presenta Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela donde la cocina une corazones
2 mins

ViX MicrO presenta Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela donde la cocina une corazones

ViX
Dos Cocineros contra Su Destino: Disfruta el episodio 0
0:55

Dos Cocineros contra Su Destino: Disfruta el episodio 0

ViX
Los estrenos de ViX MicrO en septiembre te encantarán: Llegan micronovelas y un microdocumental
4 mins

Los estrenos de ViX MicrO en septiembre te encantarán: Llegan micronovelas y un microdocumental

ViX
Revive toda la emoción de Mujeres Asesinas: Estos son los episodios que transmitirán Univision
3 mins

Revive toda la emoción de Mujeres Asesinas: Estos son los episodios que transmitirán Univision

ViX
Ellos son los protagonistas de ¿Por Like o Por Amor?, la micronovela sobre el lado oscuro de las redes
2 mins

Ellos son los protagonistas de ¿Por Like o Por Amor?, la micronovela sobre el lado oscuro de las redes

ViX
¿Por Like o Por Amor?, la nueva micronovela con influencers, mentiras y mucho drama
2 mins

¿Por Like o Por Amor?, la nueva micronovela con influencers, mentiras y mucho drama

ViX
¿Por Like o Por Amor? - Disfruta el episodio 0
1:11

¿Por Like o Por Amor? - Disfruta el episodio 0

ViX


De acuerdo con el protagonista de Radical (película disponible en ViX), Y Llegaron de Noche es una serie de comedia basada en la historia real de un grupo de latinos que filmaron ‘Drácula’ al mismo tiempo que se filmaba la versión en inglés con Bela Lugosi, “solo que ellos la hacían de noche, con los mismos sets, mismos vestuarios, el libreto traducido y hasta menos recursos, logrando hacer una versión que los críticos consideran que es la mejor de las dos películas”, agregó.

Y Llegaron de Noche presentará una mirada tras bastidores a quienes crearon la versión en español de la película de horror ‘Drácula’ de 1930. Dicha producción era filmada durante el día en los estudios Universal y cuando terminaban entraba otro equipo y elenco para hacer la misma cinta en español, con los mismos escenarios, vestuarios y versión traducida del guion.

Y Llegaron de Noche es la nueva serie de comedia de ViX protagonizada por Eugenio Derbez
Y Llegaron de Noche es la nueva serie de comedia de ViX protagonizada por Eugenio Derbez
Imagen ViX

De acuerdo con la crítica, la versión en español de ‘Drácula’ que se filmó del atardecer al amanecer en Universal es mejor que la modalidad en inglés.

PUBLICIDAD

Primera foto de Eugenio Derbez como Drácula para la nueva serie de ViX


La primera imagen de Eugenio Derbez lanzada por la producción para dar una pequeña probada de lo que será el personaje de Drácula es en formato blanco y negro. En la foto se puede ver al actor y cómico mexicano con el cabello relamido y el vestuario característica de este personaje clásico del cine de horror.

Ben Odell, CEO de 3Pas Studios, comentó: “Nunca antes hemos visto una comedia acerca del detrás de cámaras de la producción de Drácula en español como esta, donde protagonizan Eugenio y algunos de los más talentosos comediantes en México. Colaboramos con algunos de los mejores guionistas de comedia en la televisión, Eugenio dirigió el piloto y el último episodio, y se contó también con tres fabulosos directores de la comedia latinoamericana”.

Y Llegaron de Noche es escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher (‘The Valet’ y ‘Overboard’). Ben Odell, Eugenio Derbez y Javier Williams son los productores ejecutivos a nombre de 3Pas Studios, mientras que la producción está a cargo de Visceral, con Pablo Calasso como productor ejecutivo.

Primera foto de Eugenio Derbez caracterizado como Drácula para la nueva serie de ViX
Primera foto de Eugenio Derbez caracterizado como Drácula para la nueva serie de ViX
Imagen ViX
Relacionados:
ViX.Eugenio Derbez