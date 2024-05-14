Así luce Eugenio Derbez caracterizado como Drácula para Y Llegaron de Noche, la nueva serie de ViX

Eugenio Derbez dará vida a Drácula para la serie Y Llegaron de Noche de ViX.

Por primera vez te presentamos la primera imagen de Eugenio Derbez caracterizado como Drácula para Y Llegaron de Noche, la nueva serie ViX protagonizada por el actor y productor mexicano.

Desde hace más de 10 años que Eugenio Derbez no trabajaba para una comedia para televisión con guion en español y lo hace ahora como parte del acuerdo de acceso preferencial entre 3Pas Studios, la compañía fundada por el actor y su socio Ben Odell, y TelevisaUnivision.

“Estoy regresando a hacer series en español, ya que la última que hice fue La Familia P.Luche (que puedes ver en el Canal Derbez en ViX ). Por eso quería que fuera algo muy especial para el público…”, señaló Eugenio Derbez.

¿De qué trata Y Llegaron de Noche, la nueva serie original de ViX protagonizada por Eugenio Derbez?



De acuerdo con el protagonista de Radical (película disponible en ViX) , Y Llegaron de Noche es una serie de comedia basada en la historia real de un grupo de latinos que filmaron ‘Drácula’ al mismo tiempo que se filmaba la versión en inglés con Bela Lugosi, “solo que ellos la hacían de noche, con los mismos sets, mismos vestuarios, el libreto traducido y hasta menos recursos, logrando hacer una versión que los críticos consideran que es la mejor de las dos películas”, agregó.

Y Llegaron de Noche presentará una mirada tras bastidores a quienes crearon la versión en español de la película de horror ‘Drácula’ de 1930. Dicha producción era filmada durante el día en los estudios Universal y cuando terminaban entraba otro equipo y elenco para hacer la misma cinta en español, con los mismos escenarios, vestuarios y versión traducida del guion.

Y Llegaron de Noche es la nueva serie de comedia de ViX protagonizada por Eugenio Derbez

De acuerdo con la crítica, la versión en español de ‘Drácula’ que se filmó del atardecer al amanecer en Universal es mejor que la modalidad en inglés.

Primera foto de Eugenio Derbez como Drácula para la nueva serie de ViX



La primera imagen de Eugenio Derbez lanzada por la producción para dar una pequeña probada de lo que será el personaje de Drácula es en formato blanco y negro. En la foto se puede ver al actor y cómico mexicano con el cabello relamido y el vestuario característica de este personaje clásico del cine de horror.

Ben Odell, CEO de 3Pas Studios, comentó: “Nunca antes hemos visto una comedia acerca del detrás de cámaras de la producción de Drácula en español como esta, donde protagonizan Eugenio y algunos de los más talentosos comediantes en México. Colaboramos con algunos de los mejores guionistas de comedia en la televisión, Eugenio dirigió el piloto y el último episodio, y se contó también con tres fabulosos directores de la comedia latinoamericana”.

Y Llegaron de Noche es escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher (‘The Valet’ y ‘Overboard’). Ben Odell, Eugenio Derbez y Javier Williams son los productores ejecutivos a nombre de 3Pas Studios, mientras que la producción está a cargo de Visceral, con Pablo Calasso como productor ejecutivo.