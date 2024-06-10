ViX.

Ellos son los personajes y actores principales de Profe Infiltrado, la nueva y divertida serie de ViX

Profe Infiltrado es una comedia ligera y muy divertida en la que Memo Villegas da vida a un chofer de una banda de contrabando de electrodomésticos, que se verá obligado a colaborar con la policía para no ser encarcelado. No te pierdas sus aventuras en ViX Premium.

Univision picture
Por:Univision
Video Tráiler - Profe Infiltrado

La nueva comedia de ViX, Profe Infiltrado, se estrenó el 7 de junio y llegó a divertir al público con su divertida y amena trama, donde un chofer de una banda de contrabando tiene que colaborar con la policía para no ser encarcelado.

Durante ocho episodios Julián, el personaje principal de esta serie, te divertirá con sus ocurrencias e historias para tratar de salir adelante de cada enredo en el que participa voluntaria e involuntariamente en su papel como profesor infiltrado de Educación Física. Su objetivo es dar a la policía todas las pruebas para atrapar al ‘Rey de la Fayuca’, pero no la tendrá nada fácil.

Conoce a los personajes principales de Profe Infiltrado y no te pierdas esta historia en ViX Premium.

Profe Infiltrado: Memo Villegas, interpreta al ‘Profe’ Julián


Es un tipo bonachón, soñador, poeta, que trabaja como chofer para una red de contrabando de electrodomésticos comandada por Rafael Ochando. Un día es arrestado por el comandante Aurelio Maldonado y a cambio de su libertad le pedirá que lo ayude a atrapar al líder contrabandista. Julián será infiltrado como profesor de Educación Física y tendrá que pasar muchas aventuras antes de ser descubierto y traer pruebas de que Ochando utiliza el colegio como bodega clandestina.

Memo Villegas es el Profe Infiltrado
Imagen ViX

Profe Infiltrado: Sebastián Zurita, interpreta al comandante Aurelio Maldonado


Es el comandante detrás de la huella de Rafael Ochando ‘Rey de la Fayuca’ y para lograrlo utilizará a Julián como infiltrado. Su plan será que Julián entre al Instituto Cuévano como profesor de la materia Educación Física y se haga amigo de Paola Ochando, hija del contrabandista más buscado.

Sebastián Zurita actúa en Profe Infiltrado
Imagen ViX

Profe Infiltrado: Marimar Vega, interpreta a Miss Betty


Es la directora del Instituto Cuévano del cual Don Rafael Ochando, el ‘Rey de la Fayuca’, es uno de los principales benefactores. Miss Betty busca promover las buenas costumbres y disciplina entre los alumnos, pero también está preocupada por las apariencias y las juntas con los “papis y mamis”.

Marimar Vega es Miss Betty en Profe Infiltrado
Imagen ViX

Alejandro Cuétara, interpreta a Don Rafael Ochando


También conocido como el ‘Rey de la Fayuca’, es el hombre más buscado por el comandante Maldonado. Tiene un gran negocio de contrabando de electrodomésticos, es duro contra sus enemigos y le encanta torturarlos, y busca acercarse a su hija Paola, una adolescente rebelde, a la que busca darle todo lo que necesita.

Alejandro Cuétara es el villano de Profe Infiltrado
Imagen ViX

Profe Infiltrado: Diana Carreiro, interpreta a Paola Ochando


Es la hija única de Rafael Ochando, se encuentra atravesando su etapa de rebeldía y tiene constantes enfrentamientos con su papá. En la escuela es una persona tímida, solo tiene a su amigo ‘Cheché’, está enamorada en secreto de Timoteo, un compañero del colegio, y es experta en el uso de redes sociales.

Diana Carreiro actúa en Profe Infiltrado
Imagen ViX

Profe Infiltrado: Natalia Téllez interpreta a la maestra Sofía


Está encargada de impartir la clase de Literatura en el Colegio Cuévano y en cuanto llega Julián como maestro de Educación Física se convierte en su amiga. Descubrirá que al igual que ella el Profe Infiltrado también es amante de la poesía.

Natalia Téllez en Profe Infiltrado
Imagen ViX
Relacionados:
ViX.Memo VillegasMarimar VegaSebastián Zurita