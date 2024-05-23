Cuándo se estrena Profe Infiltrado, la nueva serie original de ViX protagonizada por Memo Villegas
Una nueva serie original llega a la plataforma ViX con la historia de un tipo dedicado al contrabando de electrodomésticos quien tendrá que trabajar como profesor infiltrado en una preparatoria y evitar ser descubierto.
El viernes 7 de junio ViX estrenará su nueva serie original Profe Infiltrado, con un gran elenco encargado de llevar la mejor comedia y diversión a la pantalla, gracias a Julián, quien tendrá que trabajar como profesor infiltrado y eso lo llevará a vivir muchas aventuras.
Profe Infiltrado cuenta con ocho capítulos, todos disponibles en ViX Premium el día del estreno y solo el primer episodio estará disponible en la versión gratuita del servicio de ViX.
La nueva comedia original está protagonizada por Memo Villegas ( Sobreviviendo a mis VX), Natalia Téllez ( Quiero Tu Vida), Marimar Vega ( El Juego de las Llaves), Sebastián Zurita (El Juego de las Llaves), Norma Angélica ( Se Llamaba Pedro Infante), Diana Carreiro y Alejandro Cuétara ( Mexzombies).
Profe Infiltrado: ¿De qué trata la nueva serie de ViX?
La serie cuenta la historia de Julián (Memo Villegas), un tipo bueno y soñador que nunca ha conocido otro mundo que no sea el de la delincuencia. Su familia trabaja para una red de contrabando de electrodomésticos comandada por Don Rafael Ochando (Alejandro Cuétara), el ‘Rey de la Fayuca’, pero su falta de vocación para el crimen y su personalidad sensible lo ha relegado a trabajos menores como repartidor de mercancía.
Un día, mientras cubre su ruta de repartidor, Julián cae en las manos del comandante Aurelio Maldonado (Sebastián Zurita), jefe de la división anti-contrabando de la policía, que a cambio de no meter a Julián y a su mamá a la cárcel lo obliga a trabajar como informante en la organización de los Ochando, infiltrándolo como maestro de educación física al Instituto Cuévano, la escuela privada en la que estudia la hija de Don Rafael, Paola Ochando (Diana Carreiro).
La misión de Julián es conseguir pruebas de que Don Rafael está usando la escuela como bodega clandestina y acercarse a Paola para intentar que incrimine a su papá y así poder arrestarlo y desmantelar el negocio. Lo que el profe no espera es que terminará creando una linda amistad con la hija de Ochando, lo cual lo pone en una situación aún más comprometedora
