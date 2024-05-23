Cuándo se estrena Profe Infiltrado, la nueva serie original de ViX protagonizada por Memo Villegas

El viernes 7 de junio ViX estrenará su nueva serie original Profe Infiltrado, con un gran elenco encargado de llevar la mejor comedia y diversión a la pantalla, gracias a Julián, quien tendrá que trabajar como profesor infiltrado y eso lo llevará a vivir muchas aventuras.

Profe Infiltrado cuenta con ocho capítulos, todos disponibles en ViX Premium el día del estreno y solo el primer episodio estará disponible en la versión gratuita del servicio de ViX.

PUBLICIDAD

Profe Infiltrado: ¿De qué trata la nueva serie de ViX?



La serie cuenta la historia de Julián (Memo Villegas), un tipo bueno y soñador que nunca ha conocido otro mundo que no sea el de la delincuencia. Su familia trabaja para una red de contrabando de electrodomésticos comandada por Don Rafael Ochando (Alejandro Cuétara), el ‘Rey de la Fayuca’, pero su falta de vocación para el crimen y su personalidad sensible lo ha relegado a trabajos menores como repartidor de mercancía.

PUBLICIDAD

Un día, mientras cubre su ruta de repartidor, Julián cae en las manos del comandante Aurelio Maldonado (Sebastián Zurita), jefe de la división anti-contrabando de la policía, que a cambio de no meter a Julián y a su mamá a la cárcel lo obliga a trabajar como informante en la organización de los Ochando, infiltrándolo como maestro de educación física al Instituto Cuévano, la escuela privada en la que estudia la hija de Don Rafael, Paola Ochando (Diana Carreiro).

La misión de Julián es conseguir pruebas de que Don Rafael está usando la escuela como bodega clandestina y acercarse a Paola para intentar que incrimine a su papá y así poder arrestarlo y desmantelar el negocio. Lo que el profe no espera es que terminará creando una linda amistad con la hija de Ochando, lo cual lo pone en una situación aún más comprometedora