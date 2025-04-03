'Una pequeña confusión': La comedia en donde un error médico se convierte en toda una aventura

Video JuanPa Zurita produce nueva comedia al lado de Ana de la Reguera: Esto se sabe

‘Una pequeña confusión’ narra la historia de dos mujeres embarazadas: Lola, interpretada por Ana de la Reguera, y Majo, a quien da vida Vico Escorcia, cuyas vidas cambian drásticamente debido a un error médico.

¿De qué trata la película ‘Una pequeña confusión’?

Tras un proceso de inseminación artificial, sus bebés son intercambiados, pues el esperma de sus respectivas parejas termina en el óvulo de la otra. Este error provoca situaciones cómicas y emotivas, ambas parejas tendrán que convivir mientras intentan adaptarse a su nueva realidad.

El problema es que son muy diferentes entre ellas, tanto en su nivel socioeconómico, como en sus gustos, su manera de ver la vida, y por supuesto, la percepción que tienen sobre la crianza de un hijo. Lola y Cuauhtli son de clase media, e Iñigo (interpetado por Juanpa Zurita) y Majo pertenecen a la clase alta.

Cast 'Una pequeña confusión' Imagen Videocine

‘Una pequeña confusión’ aborda temas como la familia, la amistad y la oportunidad de salir de su contexto, pues los personajes principales conocen otras formas de vivir, además de dejar de lado los estereotipos.

Juanpa Zurita y Ana de la Reguera, película 'Una pequeña confusión' Imagen Videocine

El elenco de la película 'Una pequeña confusión'

Ana de la Reguera como Lola: La actriz interpreta a una mujer creativa y artística, que valora la igualdad y la justicia social. Lola es una persona empática y siempre busca el lado positivo de las situaciones.

Juanpa Zurita interpreta Iñigo: Un joven conservador que enfrenta un gran cambio en su vida, debido a la confusión en la clínica de inseminación. Piensa que todo se puede resolver con dinero. Es serio y responsable, pero también tiene un lado vulnerable que poco a poco se revela con la trama.

Vico Escorcia como Majo: Es la esposa de Iñigo, proveniente de una familia conservadora. Majo es dulce y comprensiva, y su carácter amable la ayuda a enfrentar los desafíos que surgen.

Cristo Fernández como Cuauhtli: Es el compañero de Lola, por lo que, al igual que ella, es carismático y comprensivo. Cuauhtli se muestra como un hombre relajado y de espíritu libre, que apoya a Lola en todas sus decisiones y aventuras.

Cristo Fernández y Vico Escorcia en 'Una pequeña confusión' Imagen Videocine

Diana Bovio es la Doctora Graham: Ella es la encargada de la clínica de inseminación en donde ocurre la confusión. Es profesional y dedicada, pero también se muestra como un personaje cómico que pone a prueba la capacidad de los protagonistas para manejar situaciones complicadas.

Stephanie Salas como Ana María: Una amiga cercana de Lola que ofrece apoyo y consejo durante los momentos difíciles.

María Sandoval es Begoña: La madre de Iñigo, una mujer tradicional que tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias.

Mercedes Hernández como Partera: La partera que asiste a Lola durante el embarazo.

César Brindis como Hippie: Un amigo de Cuauhtli quien también aporta un toque de humor y relajación a la trama.

‘Una pequeña confusión’ sin duda es una película que además de hacer pasar un buen momento tiene un lindo mensaje pues muestra que, a veces, lo más inesperado puede ser lo mejor que nos ha pasado.

¿Dónde puedes ver la película ‘Una pequeña confusión’?

'Una pequeña confusión' se estrenó en cines el pasado 25 de diciembre de 2024, ofreciendo una divertida y emotiva experiencia para el público.