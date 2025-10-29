La serie Pacto de Sangre regresa con su temporada 2 a ViX: fecha de estreno y otros detalles
La emocionante serie Pacto de Sangre estrena su segunda temporada en ViX, el mejor servicio de streaming en español con más de 100 canales.
Así como las temporadas 1, 2 y 3 de Rosario Tijeras ya están disponibles en ViX, y la temporada 4 la puedes disfrutar en UNIMÁS, ahora también llega la segunda entrega de Pacto de Sangre.
Pacto de Sangre temporada 2: cuándo se estrena y en dónde verla
La segunda temporada del emocionante thriller llega a ViX el próximo viernes 14 de noviembre. La serie constará de 10 episodios, con una duración de 50 minutos cada uno.
Elenco de la segunda temporada de Pacto de Sangre
La temporada 2 de Pacto de Sangre es protagonizada por Bárbara de Regil como Tamara, Flavio Medina en el papel de Rubén, Luis Ernesto Franco interpretando a Marco, Alejandro Nones como Benjamín y Marco de la O en el personaje de Gabriel.
¿De qué trata la serie Pacto de Sangre?
El thriller Pacto de Sangre nos cuenta la historia de cuatro hombres: Benjamín (Alejandro Nones), Marco (Luis Ernesto Franco), Rubén (Flavio Medina) y Gabriel (Marco de la O), quienes han logrado mantener su amistad a pesar de sus diferencias y el paso del tiempo.
Cuando acuden a una despedida de soltero, en medio del desenfreno son testigos de un suceso que cambiará para siempre su destino.
Esto los lleva a enfrentar dilemas morales y a poner a prueba su amistad, así como su amor y lealtad con sus respectivas parejas: Tamara (Bárbara de Regil), Miranda (Erika de la Rosa), Ana (Juanita Arias) y Julieta (Tania Lizardo).
Una espiral de secretos y violencia, atrapará a estos cuatro amigos cuando se topen con una terrible muerte que amenazará con destruir sus vidas y sus relaciones familiares, en especial porque ahora Tamara tomará el asunto en sus manos.