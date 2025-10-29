La serie Pacto de Sangre regresa con su temporada 2 a ViX: fecha de estreno y otros detalles

Video Tráiler de Pacto de Sangre temporada 2: los secretos salen a la luz

Pacto de Sangre temporada 2: cuándo se estrena y en dónde verla

La segunda temporada del emocionante thriller llega a ViX el próximo viernes 14 de noviembre. La serie constará de 10 episodios, con una duración de 50 minutos cada uno.

Elenco de la segunda temporada de Pacto de Sangre

La temporada 2 de Pacto de Sangre es protagonizada por Bárbara de Regil como Tamara, Flavio Medina en el papel de Rubén, Luis Ernesto Franco interpretando a Marco, Alejandro Nones como Benjamín y Marco de la O en el personaje de Gabriel.

¿De qué trata la serie Pacto de Sangre?

El thriller Pacto de Sangre nos cuenta la historia de cuatro hombres: Benjamín (Alejandro Nones), Marco (Luis Ernesto Franco), Rubén (Flavio Medina) y Gabriel (Marco de la O), quienes han logrado mantener su amistad a pesar de sus diferencias y el paso del tiempo.

Cuando acuden a una despedida de soltero, en medio del desenfreno son testigos de un suceso que cambiará para siempre su destino.

Esto los lleva a enfrentar dilemas morales y a poner a prueba su amistad, así como su amor y lealtad con sus respectivas parejas: Tamara (Bárbara de Regil), Miranda (Erika de la Rosa), Ana (Juanita Arias) y Julieta (Tania Lizardo).