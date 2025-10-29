Los chicos de La CQ Nuevo Ingreso están de vuelta con la temporada 4 de la serie: fecha de estreno
Buenas noticias para los fans de La CQ Nuevo Ingreso, pues la cuarta temporada llega muy pronto a ViX —el mejor servicio de streaming en español—, en donde también puedes encontrar las tres temporadas anteriores de la serie.
Así como el estreno de la temporada 3 de Con Esa Misma Mirada causó furor entre el público adulto, ahora llega un lanzamiento para la audiencia juvenil de ViX.
La divertida pandilla de La CQ Nuevo Ingreso continuará con sus aventuras y romances en la cuarta temporada.
¿Cuándo se estrena la temporada 4 de La CQ Nuevo Ingreso?
La cuarta temporada de La CQ Nuevo Ingreso se estrena en ViX el próximo 7 de noviembre. Esta temporada tendrá 14 episodios, con una duración de poco más de 20 minutos cada uno.
El elenco de La CQ Nuevo Ingreso temporada 4: los actores y sus personajes
La serie La CQ Nuevo Ingreso tiene un talentoso reparto juvenil, que se está abriendo camino en el mundo de la actuación. Además, ellos están cobijados por grandes actores cuya trayectoria los respalda.
- Tania Nicole como Sofi
- Sammy Schoulund como Frida
- Leo Pérez Torreblanca como Alan
- Nicolás Pindas como Quique
- Abril Vela como Nancy
- Mayte Fernández como Jackie
- Nico Villagrana como Choche
- José María Nieto como Mini
- Luis Ceballos como Roque
- Lorena Bargalló como Karal Arozamena
- Juan Frese como el director de la secundaria
La CQ Nuevo Ingreso: sinopsis de la divertida serie que puedes ver en ViX
La CQ Nuevo Ingreso nos sitúa de nuevo en la escuela secundaria Constantino Quijano, solo que esta vez la historia se desarrolla doce años después.
Una nueva generación de alumnos está lista para estudiar en sus aulas, pero no sólo prestarán atención a las clases, también a los lazos de amistad e incluso de amor que poco a poco forjarán entre ellos.
Como todo buen adolescente, los protagonistas de La CQ Nuevo Ingreso se enfrentarán a retos, dificultades, decisiones difíciles, conflictos entre ellos, pero también muchos sueños por lograr y aventuras que disfrutar