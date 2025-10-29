Los chicos de La CQ Nuevo Ingreso están de vuelta con la temporada 4 de la serie: fecha de estreno

Video ‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene varias referencias a la versión original, ¿las viste todas?

Así como el estreno de la temporada 3 de Con Esa Misma Mirada causó furor entre el público adulto, ahora llega un lanzamiento para la audiencia juvenil de ViX.

La divertida pandilla de La CQ Nuevo Ingreso continuará con sus aventuras y romances en la cuarta temporada.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de La CQ Nuevo Ingreso?

La cuarta temporada de La CQ Nuevo Ingreso se estrena en ViX el próximo 7 de noviembre. Esta temporada tendrá 14 episodios, con una duración de poco más de 20 minutos cada uno.

El elenco de La CQ Nuevo Ingreso temporada 4: los actores y sus personajes

La serie La CQ Nuevo Ingreso tiene un talentoso reparto juvenil, que se está abriendo camino en el mundo de la actuación. Además, ellos están cobijados por grandes actores cuya trayectoria los respalda.

Tania Nicole como Sofi

Sammy Schoulund como Frida

Leo Pérez Torreblanca como Alan

Nicolás Pindas como Quique

Abril Vela como Nancy

Mayte Fernández como Jackie

Nico Villagrana como Choche

José María Nieto como Mini

Luis Ceballos como Roque

Lorena Bargalló como Karal Arozamena

Juan Frese como el director de la secundaria

La CQ Nuevo Ingreso: sinopsis de la divertida serie que puedes ver en ViX

La CQ Nuevo Ingreso nos sitúa de nuevo en la escuela secundaria Constantino Quijano, solo que esta vez la historia se desarrolla doce años después.

Una nueva generación de alumnos está lista para estudiar en sus aulas, pero no sólo prestarán atención a las clases, también a los lazos de amistad e incluso de amor que poco a poco forjarán entre ellos.