Mujeres Asesinas 3: Angelique Boyer y Bárbara de Regil, entre las nuevas protagonistas de la serie de ViX
La tercera temporada de la serie de ViX presenta ocho trágicas historias donde mujeres de diversos orígenes se vieron obligadas a tomar la peor decisión de sus vidas.
No te pierdas las primeras temporadas de Mujeres Asesinas en exclusiva por ViX.
Mujeres Asesinas, serie original de ViX, comenzó con la producción de su tercera temporada en la Ciudad de México. Contará con ocho episodios antológicos en los que sus protagonistas femeninas se verán orilladas, por diversas circunstancias, a cometer el peor crimen de todos: el asesinato.
Mujeres Asesinas 3: ¿quiénes serán sus protagonistas?
La nueva temporada contará ocho desgarradoras historias, cada una de ellas protagonizadas por actrices de nivel internacional. Angelique Boyer, Bárbara de Regil, Mar Sordo, Azul Guaita, Scarlet Gruber, Yare Santana, Cassandra Sánchez-Navarro y Eileen Yáñez son las talentosas mujeres que darán vida a personajes que por una decisión compleja cambiarán su vida para siempre.
“La tercera temporada de esta aclamada antología mantendrá el legado de éxito de las temporadas anteriores y se convertirá en una favorita del público, no solo por las renombradas actrices que darán vida a personajes complejos, sino también por estas historias tan impactantes que son llevadas a la pantalla por los sobresalientes escritores y directores que forman parte de la serie”, afirmó Vincenzo Gratteri, vicepresidente sénior de Desarrollo en ViX.
La tercera temporada de Mujeres Asesinas cuenta con guiones de Marisa Grinstein, autora del libro homónimo que ha servido de base para la creación de más de 100 episodios originales.
“Las historias de ‘Mujeres Asesinas’ están inspiradas en hechos reales. Cuentan con un respaldo de importante periodismo de investigación, y tuvimos el honor de contar con Marisa Grinstein, quien visitó varias prisiones en México, para relatar estas historias junto a ViX.”, comentó Jorge Bermúdez, productor ejecutivo.
Si quieres ponerte al corriente con las dos primeras temporadas de Mujeres Asesinas, puedes verla en exclusiva por la plataforma ViX.