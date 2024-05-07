Disfruta del Día de las madres con estas series y películas en ViX

Este día de las madres en ViX puedes encontrar contenido que nos muestra todo tipo de mamás que te harán reír y llorar. Prepárate una botana, invita a tu mamá, y disfruta de un maratón con estas películas y series que te harán pasar un rato divertido junto a tus seres queridos.

María de Todos los Ángeles es una divertida comedia en la que no pararás de reír con Doña Lucha, una madre sobreprotectora, dicharachera, chismosa y chantajista. Siempre esta llena de ideas para iniciar negocios y así poder tener un poco más de dinero para mantener a su familia porque como ella diría “uno como quiera , las criaturas”.

Además de todas las divertidas aventuras de Eugenio Derbez y sus hijos, en esta serie podemos ver a Alessandra Rosaldo, actual esposa del comediante, en donde además de ver que es una excelente mamá y da todo para que su hija Aitana, podemos ver que también es una buena madrastra y lleva una buena relación con todos en la familia. Acompaña a esta divertida familia mientras recorre el mundo con su peculiar estilo.

A diferencia de lo que uno piensa de las mamás que quieren estar con sus hijos el mayor tiempo posible, en esta divertida película estelarizada por Silvia Navarro, conocemos a Florencia, quien se está divorciando y hace todo lo posible para que sus hijos ya no quieran vivir con ella para que pueda aprovechar el ascenso laboral que siempre estuvo buscando. No te pierdas esta divertida comedia, en la que vemos a una mamá fuera de lo común.

Conocer a la suegra siempre es un momento de tensión, por más que quieras a tu pareja, su mamá puede llegar a complicar las cosas. En ‘Bendita Suegra’ Andrea (Paulina Goto) viaja por primera vez al pueblo en donde creció su pareja y convive muy cerca de su familia, en especial de su suegra (Blanca Guerra), una madre sobre protectora y muy católica que siempre cree tener la razón de todo. Andrea tolera los maltratos y comentarios de su suegra para quedar bien con todos pero todo tiene un límite, descubre, de una manera divertida, todo lo que tiene que aguantar Andrea, por amor.

Cuna de lobos fue una telenovela mexicana de los años 80, que se convirtió en una de las mejores de la historia y en un programa de culto, principalmente por la villana de la historia, Catalina Creel. Ella era una madre ambiciosa y quien hizo todo lo que estaba en sus manos para que su hijo Alejandro se quedara como el único heredero de una farmacéutica multimillonaria. Para lograr esto, tiene que pasar sobre todas las personas, que legítimamente, también tenían derecho a esa herencia, sin embargo, su maldad la lleva a perder lo que más quería, orillándola a la locura.

Sara García y Marga López llenan de lágrimas las pantallas con este clásico del cine mexicano en el que vemos las historia de tres madres que sufren al ver a sus hijos crecer, enfrentarse a los retos de la vida, enamorarse, cumplir sus sueños y luchar por salir adelante. A pesar de las adversidades, los muchachos celebran el 10 de mayo con la mujer más importante de sus vidas y reconocer su amor incondicional.