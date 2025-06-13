Con esa misma mirada: ¿qué pasará en la temporada 2? El trailer deja muchas intrigas

Video Con esa misma mirada: el tráiler de la temporada 2 enciende llamas por todas partes

Angélica Rivera tardó 18 años en reencontrarse con su público. A inicios de 2025 estrenó Con esa misma mirada, una desafiante serie de televisión en la que comparte créditos con Diego Klein, Iván Sánchez, entre otros. Afortunadamente, entre la primera y la segunda temporada, no pasará tanto tiempo.

Tras convertirse en todo un fenómeno que dejó a miles de espectadores impacientes por saber qué pasará con Eloísa, la producción de ViX regresa con nuevos capítulos llenos de drama, sensualidad y decisiones difíciles.

El tráiler de la segunda temporada se lanzó el 12 de junio y ofrece algunas pistas de lo que pasará en los siguientes capítulos.

¿De qué trata Con esa misma mirada, serie protagonizada por Angélica Rivera?

Eloísa parece tener la vida perfecta: un matrimonio de 25 años, una familia sólida y una cómoda vida. Sin embargo, su esposo Octavio ya no se siente atraído hacia ella y mantiene un romance con una mujer más joven.

Al descubrir su traición, Eloísa decide rehacer su vida, retomar sus intereses y redescubrir su sensualidad. En este nuevo camino, conoce a Pablo Casas, un hombre más joven que ella y que promete revivir las chispas que creía apagadas.

La primera temporada de Con esa misma mirada presentó el distanciamiento entre Eloísa y Octavio y los primeros acercamientos de ella con Pablo, así como los problemas dentro de la dinámica familiar de la protagonista.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Con esa misma mirada?

La segunda temporada de Con esa misma mirada se estrenará el 27 de junio y, al igual que la primera, contará con 8 capítulos.

¿Qué pasará en la segunda temporada de Con esa misma mirada?

El final de la primera temporada dejó varias preguntas sin resolver, como si se concretará el romance entre Eloísa y Pablo, si el periodista será capaz de continuar con su investigación o si Octavio está dispuesto a recuperar a su familia.

El tráiler de la segunda entrega confirma que el romance entre Eloísa y Pablo llegará más lejos, pero a su vez traerá importantes conflictos en su familia. Uno de ellos, es que Octavio se rehusará a darle el divorcio, lo que suscitará los celos de Gabriela, su amante.

Las cosas entre los personajes de Angélica Rivera y Diego Klein se complicarán aún más por la profesión e investigación de Pablo, ¿será capaz de renunciar a su ética por su creciente amor?

Elenco de la temporada 2 de Con esa misma mirada

La serie de ViX contará con el mismo reparto de la primera temporada: Angélica Rivera, Diego Klein e Iván Sánchez estarán en los protagónicos.

El resto del reparto incluye a Ximena Herrera, Iliana Fox, Blanca Guerra, Pamela Almanza, Sofía Castro, Nicolás Haza, Ivanna Castro, entre otros.

¿Dónde ver Con esa misma mirada?