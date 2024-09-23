Premios PRODU 2024: los nominados, dónde y cómo ver la gala de dos días

Como una celebración de la televisión latina y los contenidos de habla hispana, la octava edición de Premios PRODU llega para reconocer la excelencia y calidad de la industria e impulsar su crecimiento. Con una impresionante lista de más de 600 jurados, cada uno se encargó de seleccionar las mejores producciones de la región, a sus estrellas y todos los encargados de crear la magia en la televisión.

Puedes conocer a los jurados, cada categoría y a todos los finalistas de los Premios PRODU 2024 en la página premiosprodu.com, así como en sus redes sociales.

Esta fiesta a lo mejor del entretenimiento hispano será una espectacular gala de dos días, transmitida en vivo por ViX y en donde se anunciarán los ganadores en las más de 100 categorías.

Actores, presentadores, directores, productores y hasta influencers están invitados a este magno evento, el cual también podrá ser seguido por redes sociales para no perderse ninguno de los ganadores. En la gala no solo se conocerán a los ganadores, sino que se esperan un gran número de artistas invitados, entrevistas a finalistas y ganadores, así como importantes sorpresas y adelantos de algunas producciones.

¿Dónde ver la entrega de los Premios PRODU 2024?

No te pierdas la gala de dos días de los premios, la cual se llevará a cabo el 30 y 31 de octubre de 2024 solo por ViX y que tendrá entre sus conductores al host de Despierta América, Alan Tacher.

En este viaje por el mundo de la televisión hispana, el contenido de TelevisaUnivision y ViX obtuvo un total de 75 nominaciones en 50 categorías diferentes.

Entre las nominaciones que las producciones de TelevisaUnivision y VIX recibieron destacan: Mejor Serie Romántica, Mejor Comedia, Mejor Serie Biográfica, Mejor Programa, así como Mejor Actriz y Actor.