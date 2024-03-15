Mujeres Asesinas 2: Despiadadas y decididas, estas son las actrices que protagonizan la serie de ViX
Mujeres Asesinas 2, una de las series más esperadas llega a ViX, presenta 8 capítulos que cuentan las desgarradoras historias de ocho mujeres que se vieron obligadas a tomar decisiones extremas debido a situaciones de violencia en sus entornos familiares.
Esta nueva temporada, que promete historias más cautivadores e intrigantes, cuenta con ocho episodios cada uno protagonizado por talentosas actrices: Carolina Miranda, África Zavala, Litzy, Tessa Ia, Carolina Ramírez, Sofia Espinosa, Elyfer Torres y Ariana Saavedra.
En esta ocasión, Mujeres Asesinas traerá relatos de mujeres provenientes de diversosestratos sociales pero que estarán unidas por una dolorosa similitud: verse obligadas a tomar la peor decisión de su vida, el asesinato.
Sus relatos exploran experiencias tan desgarradoras como la violencia doméstica, la humillación y la manipulación, ofreciendo una visión cruda y provocadora de la complejidad de la condición humana.
¿Quiénes serán las actrices encargadas de dar vida a estos personajes tan complejos y fascinantes? Aquí te lo contamos:
Elyfer Torres es Rosario en Mujeres Asesinas 2
En el primer episodio, Elyfer Torres da vida a Rosario, una madre soltera cuyo amor por sus hijos la lleva a enfrentarse valientemente a una banda de secuestradores que aterroriza su comunidad.
África Zavala es Lorenza en Mujeres Asesinas 2
África Zavala es Lorenza en el segundo capítulo, una madre de familia que, harta de la violencia que sufre a diario por parte de su esposo, decide tomar venganza por sus propias manos.
Ariana Saavedra es Virginia en Mujeres Asesinas 2
El tercero presenta a Ariana Saavedra como Virginia, una joven que, cansada de los horrores de su vida como trabajadora sexual, decide ponerle fin de manera radical.
Carolina Miranda da vida a Esmeralda en Mujeres Asesinas 2
Carolina Miranda se enfrenta a un desafío en el cuarto capítulo al interpretar a Esmeralda, una mujer marcada por la soledad y la exclusión debido a su condición mental.
Litzy interpreta a Hortensia en Mujeres Asesinas 2
Litzy da vida a Hortensia en el quinto capítulo, una mujer valiente cuyo amor por su familia la lleva a actuar contra el abuso que sufre su hija por parte de su yerno.
Tessa Ia encarna a Aurora en Mujeres Asesinas 2
En el sexto episodio, Tessa Ia interpreta a Aurora, una madre soltera que enfrenta una relación violenta con un hombre abusivo.
Sofía Espinosa da vida a Magdalena en Mujeres Asesinas 2
Sofía Espinosa en el papel de Magdalena en el séptimo capitulo, una madre luchadora que enfrenta los maltratos en su trabajo y su adicción a las sustancias.
Carolina Ramírez se une como Nancy en Mujeres Asesinas 2
Finalmente, en el octavo, Carolina Ramírez encarna a Nancy, una mujer cuya infancia marcada por el abuso la impulsa a luchar para que sus hijas no sufran el mismo destino.
No te pierdas el estreno de los dos primeros episodios de Mujeres Asesinas 2 en ViX. ¡Y recuerda que cada viernes podrás disfrutar de un nuevo capítulo!