Mujeres Asesinas 2: Despiadadas y decididas, estas son las actrices que protagonizan la serie de ViX

Video Trailer: Mujeres Asesinas 2 llega a ViX, más impactante y emocionante que nunca

Mujeres Asesinas 2, una de las series más esperadas llega a ViX, presentará en 8 episodios las desgarradoras historias de ocho mujeres que se vieron obligadas a tomar decisiones extremas debido a situaciones de violencia en sus entornos familiares.

Esta nueva temporada, que promete historias más cautivadores e intrigantes, cuenta con ocho episodios cada uno protagonizado por talentosas actrices: Carolina Miranda, África Zavala, Litzy, Tessa Ia, Carolina Ramírez, Sofia Espinosa, Elyfer Torres y Ariana Saavedra.

En esta ocasión, Mujeres Asesinas traerá relatos de mujeres provenientes de diversosestratos sociales pero que estarán unidas por una dolorosa similitud: verse obligadas a tomar la peor decisión de su vida, el asesinato.

Sus relatos exploran experiencias tan desgarradoras como la violencia doméstica, la humillación y la manipulación, ofreciendo una visión cruda y provocadora de la complejidad de la condición humana.

¿Quiénes serán las actrices encargadas de dar vida a estos personajes tan complejos y fascinantes? Aquí te lo contamos:

Elyfer Torres es Rosario en Mujeres Asesinas 2

Elyfer Torres es Rosario en Mujeres Asesinas 2. Imagen Mezcalent / ViX



En el primer episodio, Elyfer Torres da vida a Rosario, una madre soltera cuyo amor por sus hijos la lleva a enfrentarse valientemente a una banda de secuestradores que aterroriza su comunidad.

África Zavala es Lorenza en Mujeres Asesinas 2

Mezcalent / ViX Imagen África Zavala es Lorenza en Mujeres Asesinas 2.



África Zavala es Lorenza en el segundo capítulo, una madre de familia que, harta de la violencia que sufre a diario por parte de su esposo, decide tomar venganza por sus propias manos.

Ariana Saavedra es Virginia en Mujeres Asesinas 2

Ariana Saavedra es Virginia en Mujeres Asesinas 2. Imagen Mezcalent /ViX

El tercero presenta a Ariana Saavedra como Virginia, una joven que, cansada de los horrores de su vida como trabajadora sexual, decide ponerle fin de manera radical.

Carolina Miranda da vida a Esmeralda en Mujeres Asesinas 2

Carolina Miranda es Esmeralda en Mujeres Asesinas 2. Imagen Mezcalent / ViX



Carolina Miranda se enfrenta a un desafío en el cuarto capítulo al interpretar a Esmeralda, una mujer marcada por la soledad y la exclusión debido a su condición mental.

Litzy interpreta a Hortensia en Mujeres Asesinas 2

Litzy es Hortensia en Mujeres Asesinas 2. Imagen Mezcalent / ViX



Litzy da vida a Hortensia en el quinto capítulo, una mujer valiente cuyo amor por su familia la lleva a actuar contra el abuso que sufre su hija por parte de su yerno.

Tessa Ia encarna a Aurora en Mujeres Asesinas 2

Tessa Ia es Aurora en Mujeres Asesinas 2. Imagen Mezcallent /ViX



En el sexto episodio, Tessa Ia interpreta a Aurora, una madre soltera que enfrenta una relación violenta con un hombre abusivo.

Sofía Espinosa da vida a Magdalena en Mujeres Asesinas 2

Sofía Espinosa es Magdalena en Mujeres Asesinas 2. Imagen Mezcalent / ViX



Sofía Espinosa en el papel de Magdalena en el séptimo capitulo, una madre luchadora que enfrenta los maltratos en su trabajo y su adicción a las sustancias.

Carolina Ramírez se une como Nancy en Mujeres Asesinas 2

Carolina Ramírez es Nancy en Mujeres Asesinas 2. Imagen Instagram / ViX



Finalmente, en el octavo, Carolina Ramírez encarna a Nancy, una mujer cuya infancia marcada por el abuso la impulsa a luchar para que sus hijas no sufran el mismo destino.