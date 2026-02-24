ViX. Mi Rival: la telenovela en donde madre e hija lucharán por un hombre que no sabe a quién elegir ViX tiene los mejores estrenos de telenovelas, como Hermanas, un Amor Compartido, y ahora llega a su catálogo Mi Rival. Conoce la fecha de estreno, de qué trata y otros detalles.

Video Mi Rival: una historia con traiciones, intrigas y mucha pasión

Las novelas llenas de intrigas y traiciones son las más emocionantes (como Mi Verdad Oculta, disponible en ViX) . En el melodrama Mi Rival también hay deslealtad, engaños y mucha pasión.

Mi Rival: fecha de estreno de la telenovela en ViX

PUBLICIDAD

Mi Rival se estrena en la plataforma de streaming ViX el próximo 3 de marzo. En esta nueva telenovela, protagonizada por Sebastián Rulli y Alejandra Barros, el amor y la traición se entrelazan de forma inesperada.

Además, también se estrena en Univision el 2 de marzo, a las 9P/8C.

La telenovela Mi Rival llega a ViX Imagen TelevisaUnivision

¿De qué trata la telenovela Mi Rival?

La trama de la telenovela Mi Rival gira en torno a Paloma (Alejandra Barros) y su hija Bárbara (Ela Velden), quienes se convierten en rivales por el amor de un hombre: Renato Tirado (Sebastián Rulli).

Pero este no es un simple triángulo amoroso. La historia va más allá y nos muestra una batalla emocional marcada por la pasión, los secretos familiares y heridas del pasado que oscurecen el presente.

Además, las intrigas, confabulaciones y escenas de pasión se ven enmarcadas por hermosos paisajes naturales y escenarios emblemáticos, ya que es la primera telenovela grabada completamente en locaciones de San Luis Potosí, México.

Con una narrativa vibrante y giros inesperados, ‘Mi Rival’ le dará al público una experiencia llena de emociones, donde el amor, la ambición y la traición se enfrentan.

Conoce al elenco de la telenovela Mi Rival

Además de una historia que te atrapa desde el minuto uno y paisajes hermosos, la telenovela Mi Rival cuenta con un elenco de primer nivel: