El Ángel de Aurora: la emotiva y desgarradora telenovela llega a ViX (prepárate para llorar)

Luego de estrenar la emocionante telenovela Hermanas, un Amor Compartido y el misterioso melodrama Mi Verdad Oculta, ViX integra una nueva producción a su oferta de contenido: El Ángel de Aurora.

El Ángel de Aurora: fecha de estreno en ViX

La telenovela llega a ViX con una trama llena de emociones, intrigas y segundas oportunidades. Gracias a su interesante historia y sus entrañables personajes, el melodrama te atrapará desde el primer momento.

El Ángel de Aurora se estrena en la plataforma de streaming ViX el próximo lunes 2 de marzo. Contará con un total de 136 capítulos con una duración de 60 minutos cada uno.

¿De qué trata la telenovela El Ángel de Aurora?

La protagonista es Aurora Campero (Natalia Esperón), una mujer fuerte y decidida que se convierte en presidenta del poderoso Corporativo Campero. Pero, aunque su vida parece perfecta, guarda un triste secreto: la envidia de su hermana Jezabel arruinó su vida.

Cuando Aurora era joven se enamoró de Antonio Murrieta (Jorge Salinas), pero su hermana no quería verla feliz y desató una cadena de engaños y traiciones que marcaron su destino para siempre. En medio de los problemas, la protagonista dio a luz a su hijo Gabriel, pero le fue arrebatado.

La familia que crió al pequeño le cambió el nombre a Ángel Santos. Aunque tuvo una buena vida y se convirtió en un hombre noble y trabajador, jamás se imaginó que su verdadera madre no dejó de buscarlo ni un momento.

La vida le tiene preparadas algunas sorpresas a Aurora (buenas y malas). Entre ellas, la oportunidad de vivir nuevamente el amor a lado de Julio César Rey (Rafael Novoa), un abogado corporativo que la ayudará en su lucha por recibir justicia luego de todas las desgracias que sufrió.

El Ángel de Aurora: los actores que conforman el elenco de la telenovela

Además de mostrar una historia emotiva, intrigante y que te conmoverá, la novela El Ángel de Aurora tiene un reparto de primer nivel:

