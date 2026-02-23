ViX.

El Ángel de Aurora: la emotiva y desgarradora telenovela llega a ViX (prepárate para llorar)

ViX no deja de sorprendernos con su gran variedad de telenovelas y ahora agrega un increíble estreno a su catálogo: El Ángel de Aurora. Entérate de todo.

Por:Vanessa Mena
Video Hermanas, un Amor Compartido: estreno en ViX el 20 de febrero

Luego de estrenar la emocionante telenovela Hermanas, un Amor Compartido y el misterioso melodrama Mi Verdad Oculta, ViX integra una nueva producción a su oferta de contenido: El Ángel de Aurora.

El Ángel de Aurora: fecha de estreno en ViX

La telenovela llega a ViX con una trama llena de emociones, intrigas y segundas oportunidades. Gracias a su interesante historia y sus entrañables personajes, el melodrama te atrapará desde el primer momento.

El Ángel de Aurora se estrena en la plataforma de streaming ViX el próximo lunes 2 de marzo. Contará con un total de 136 capítulos con una duración de 60 minutos cada uno.

El Ángel de Aurora estreno en ViX 2 de marzo
Imagen TelevisaUnivision

¿De qué trata la telenovela El Ángel de Aurora?

La protagonista es Aurora Campero (Natalia Esperón), una mujer fuerte y decidida que se convierte en presidenta del poderoso Corporativo Campero. Pero, aunque su vida parece perfecta, guarda un triste secreto: la envidia de su hermana Jezabel arruinó su vida.

Cuando Aurora era joven se enamoró de Antonio Murrieta (Jorge Salinas), pero su hermana no quería verla feliz y desató una cadena de engaños y traiciones que marcaron su destino para siempre. En medio de los problemas, la protagonista dio a luz a su hijo Gabriel, pero le fue arrebatado.

La familia que crió al pequeño le cambió el nombre a Ángel Santos. Aunque tuvo una buena vida y se convirtió en un hombre noble y trabajador, jamás se imaginó que su verdadera madre no dejó de buscarlo ni un momento.

La vida le tiene preparadas algunas sorpresas a Aurora (buenas y malas). Entre ellas, la oportunidad de vivir nuevamente el amor a lado de Julio César Rey (Rafael Novoa), un abogado corporativo que la ayudará en su lucha por recibir justicia luego de todas las desgracias que sufrió.

El Ángel de Aurora: los actores que conforman el elenco de la telenovela

Además de mostrar una historia emotiva, intrigante y que te conmoverá, la novela El Ángel de Aurora tiene un reparto de primer nivel:

  • Natalia Esperón como Aurora Campero
  • Marisol Del Olmo como Jezabel Campero
  • Jorge Salinas como Antonio Murrieta
  • Rafael Novoa como Julio César Rey
  • Moisés Peñaloza como Ángel Santos
  • Ligia Uriarte como Briana
  • José Pablo Minor Demián
  • Paulina Matos como Helena Murrieta
  • Gabriela Rivero como Victoria
  • Juan Pablo Gil como Edgar Bautista
  • Gabriela Carrillo como Casandra Ávila
  • Rocío Verdejo como Patricia
