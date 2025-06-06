Loco por ella y sus poderosos mensajes sobre salud mental: no basta con decir “pues échale ganas”
Loco por ella es más que una película de comedia romántica, pues su historia deja grandes mensajes para reflexionar sobre la importancia de la salud mental.
¿Serías capaz de internarte en una clínica psiquiátrica por amor? Eso es lo que Álvaro, interpretado por Diego Klein, hace en Loco por ella.
En un bar él conoce a Carla (interpretada por Minnie West), una misteriosa chica que lo hace vivir los mejores momentos de su vida. Pasan una divertida e íntima noche juntos, hasta que Carla desaparece sin dejar huella.
Sin poder superar lo que pasó, Álvaro busca a Carla por todos lados, hasta que descubre que ella está internada en una clínica psiquiátrica. Bajo los efectos del enamoramiento, Álvaro decide “hacerse el loco” para poder ingresar a la clínica y estar junto a ella.
Pero durante su paso por la clínica, Álvaro descubre más sobre las enfermedades mentales, lo cual resulta en grandes mensajes para reflexionar.
Loco por ella rompe el estigma sobre las enfermedades mentales
En un inicio Álvaro llega a la clínica psiquiátrica lleno de prejuicios sobre las enfermedades mentales y sobre quiénes las padecen.
Él llama a sus compañeros “locos”, “raros”, “extraños” e incluso llega a referirse a ellos como “la basura de la sociedad”. Sin embargo, conforme avanza la trama de Loco por ella, el personaje de Diego Klein se da cuenta de lo equivocado que estaba.
Loco por ella muestra a los pacientes psiquiátricos como personas con dignidad y emociones, y nos acerca a ellos a través del desarrollo de sus propias historias. A través de la amistad, Álvaro deja atrás los prejuicios.
Loco por ella critica el "échaleganismo"
Uno de los más grandes mensajes de Loco por ella es que no, no siempre “el que quiere, puede”, ni siempre es suficiente con "echarle ganas" a una enfermedad mental.
Álvaro intenta ayudar a sus compañeros de la clínica, y busca convertirse en una especie de salvador para ellos. Él cree que a base de pensamientos positivos y de “echarle ganas a la vida”, uno puede salir adelante, cuando las enfermedades mentales no funcionan así.
Loco por ella muestra lo riesgoso que puede ser el orillar a los pacientes a abandonar los tratamientos clínicos necesarios, y reflexiona sobre la complejidad de los trastornos mensajes, y sobre la peligrosidad que hay en este tipo de pensamientos positivos superficiales.
Loco por ella enseña la importancia de aceptar la realidad del otro
En Loco por ella Álvaro se interna en una clínica psiquiátrica para estar cerca de Carla, aunque en un principio no se imagina lo que implica estar junto a ella.
Carla está diagnosticada con bipolaridad, algo que Álvaro no comprende bien en un inicio. Después de escuchar su historia, y de pasar tiempo con ella, Álvaro se da cuenta de lo que implica vivir con este trastorno.
Sin embargo, Álvaro no intenta cambiar a Carla, y la acepta tal y como es, sin querer cambiar nada de lo que implica su persona.
¿Dónde ver Loco por ella?
Puedes ver Loco por ella en ViX. La película está disponible en la plataforma a partir del 6 de junio. No te pierdas de esta película protagonizada por Diego Klein y Minnie West.