ViX.

Loco por ella y sus poderosos mensajes sobre salud mental: no basta con decir “pues échale ganas”

Loco por ella es más que una película de comedia romántica, pues su historia deja grandes mensajes para reflexionar sobre la importancia de la salud mental.

Puedes ver Loco por ella en ViX, el mejor servicio de streaming con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

PalomaMaldonado.jpg
Por:
Paloma Maldonado.
Video Tráiler Loco por ella

¿Serías capaz de internarte en una clínica psiquiátrica por amor? Eso es lo que Álvaro, interpretado por Diego Klein, hace en Loco por ella.

En un bar él conoce a Carla (interpretada por Minnie West), una misteriosa chica que lo hace vivir los mejores momentos de su vida. Pasan una divertida e íntima noche juntos, hasta que Carla desaparece sin dejar huella.

PUBLICIDAD

Sin poder superar lo que pasó, Álvaro busca a Carla por todos lados, hasta que descubre que ella está internada en una clínica psiquiátrica. Bajo los efectos del enamoramiento, Álvaro decide “hacerse el loco” para poder ingresar a la clínica y estar junto a ella.

Pero durante su paso por la clínica, Álvaro descubre más sobre las enfermedades mentales, lo cual resulta en grandes mensajes para reflexionar.

Cartel oficial 'Loco por ella'
Cartel oficial 'Loco por ella'
Imagen Videocine

Loco por ella rompe el estigma sobre las enfermedades mentales

Más sobre ViX.

Nacer Dos Veces: El microdocumental que aborda la transexualidad y muestra historias inspiradoras
2 mins

Nacer Dos Veces: El microdocumental que aborda la transexualidad y muestra historias inspiradoras

ViX
Nacer Dos Veces: Disfruta el episodio 0
1:29

Nacer Dos Veces: Disfruta el episodio 0

ViX
Conoce a los actores de Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela con un romance culinario
2 mins

Conoce a los actores de Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela con un romance culinario

ViX
ViX MicrO presenta Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela donde la cocina une corazones
2 mins

ViX MicrO presenta Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela donde la cocina une corazones

ViX
Dos Cocineros contra Su Destino: Disfruta el episodio 0
0:55

Dos Cocineros contra Su Destino: Disfruta el episodio 0

ViX
Los estrenos de ViX MicrO en septiembre te encantarán: Llegan micronovelas y un microdocumental
4 mins

Los estrenos de ViX MicrO en septiembre te encantarán: Llegan micronovelas y un microdocumental

ViX
Revive toda la emoción de Mujeres Asesinas: Estos son los episodios que transmitirán Univision
3 mins

Revive toda la emoción de Mujeres Asesinas: Estos son los episodios que transmitirán Univision

ViX
Ellos son los protagonistas de ¿Por Like o Por Amor?, la micronovela sobre el lado oscuro de las redes
2 mins

Ellos son los protagonistas de ¿Por Like o Por Amor?, la micronovela sobre el lado oscuro de las redes

ViX
¿Por Like o Por Amor?, la nueva micronovela con influencers, mentiras y mucho drama
2 mins

¿Por Like o Por Amor?, la nueva micronovela con influencers, mentiras y mucho drama

ViX
¿Por Like o Por Amor? - Disfruta el episodio 0
1:11

¿Por Like o Por Amor? - Disfruta el episodio 0

ViX


En un inicio Álvaro llega a la clínica psiquiátrica lleno de prejuicios sobre las enfermedades mentales y sobre quiénes las padecen.

Él llama a sus compañeros “locos”, “raros”, “extraños” e incluso llega a referirse a ellos como “la basura de la sociedad”. Sin embargo, conforme avanza la trama de Loco por ella, el personaje de Diego Klein se da cuenta de lo equivocado que estaba.

Loco por ella muestra a los pacientes psiquiátricos como personas con dignidad y emociones, y nos acerca a ellos a través del desarrollo de sus propias historias. A través de la amistad, Álvaro deja atrás los prejuicios.

Loco por ella critica el "échaleganismo"


Uno de los más grandes mensajes de Loco por ella es que no, no siempre “el que quiere, puede”, ni siempre es suficiente con "echarle ganas" a una enfermedad mental.

Álvaro intenta ayudar a sus compañeros de la clínica, y busca convertirse en una especie de salvador para ellos. Él cree que a base de pensamientos positivos y de “echarle ganas a la vida”, uno puede salir adelante, cuando las enfermedades mentales no funcionan así.

PUBLICIDAD

Loco por ella muestra lo riesgoso que puede ser el orillar a los pacientes a abandonar los tratamientos clínicos necesarios, y reflexiona sobre la complejidad de los trastornos mensajes, y sobre la peligrosidad que hay en este tipo de pensamientos positivos superficiales.

Cast de 'Loco por ella'
Cast de 'Loco por ella'
Imagen Videocine

Loco por ella enseña la importancia de aceptar la realidad del otro


En Loco por ella Álvaro se interna en una clínica psiquiátrica para estar cerca de Carla, aunque en un principio no se imagina lo que implica estar junto a ella.

Carla está diagnosticada con bipolaridad, algo que Álvaro no comprende bien en un inicio. Después de escuchar su historia, y de pasar tiempo con ella, Álvaro se da cuenta de lo que implica vivir con este trastorno.

Sin embargo, Álvaro no intenta cambiar a Carla, y la acepta tal y como es, sin querer cambiar nada de lo que implica su persona.

¿Dónde ver Loco por ella?


Puedes ver Loco por ella en ViX , el servicio de streaming en español más grande del mundo. La película está disponible en la plataforma a partir del 6 de junio. No te pierdas de esta película protagonizada por Diego Klein y Minnie West.

Relacionados:
ViX.Películas ViXMinnie WestPelículas