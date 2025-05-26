Loco por ella: Dónde ver la divertida comedia romántica sobre amor y salud mental

La película mexicana Loco por ella no sólo es divertida y romántica, también trae a la mesa un tema muy importante: la salud mental y cómo nos relacionamos con las personas que tienen algún trastorno o padecimiento.

¿De qué trata la película mexicana Loco por ella?

La trama de Loco por ella gira en torno a Álvaro, un joven optimista que no piensa en las consecuencias de sus actos. Pero todo cambia cuando conoce a Carla, una chica carismática y espontánea, con quien vive una noche mágica. Sin embargo, al día siguiente ella se desaparece y deja a Álvaro muy desconcertado.

En un intento por verla de nuevo, descubre que Carla está internada en un centro psiquiátrico debido a que padece trastorno bipolar. Movido por el deseo de conocerla mejor, Álvaro toma una decisión radical: se interna en el mismo centro para reencontrarse con ella.

Cartel oficial 'Loco por ella' Imagen Videocine



En la historia, los personajes se enfrentan a una realidad completamente distinta a la que conocían; en especial Álvaro, quien hace lo que nunca pensó: internarse en un hospital psiquiátrico.

Además de acercarse a Carla, en el camino conocerá a otros pacientes como Saúl, Martha, Víctor y Laura. Cada uno tiene un trastorno o enfermedad mental, como esquizofrenia o Síndrome de Tourette. A través de estas interacciones, Álvaro comienza a cuestionar sus creencias y prejuicios sobre la saludad mental.

La película Loco por ella no solo promete risas y romance, también una mirada empática hacia los trastornos mentales, todo envuelto en una historia entrañable y divertida.

El elenco de Loco por ella: quién es quién en la película

El elenco de Loco por ella está conformado por talentosos de actores:





Minnie West interpreta a Carla, aportando una mezcla de vulnerabilidad y fuerza a su personaje.

Diego Klein, conocido por su papel en Con esa misma mirada, encarna a Álvaro con una energía contagiosa.

Daniel Haddad como Saúl, paciente del centro psiquiátrico y amigo de Carla

Luz Aldán interpreta a Martha, amigo de Carla en el centro psiquiátrico

Jesús Zavala da vida a Víctor, paciente del centro y amigo de Carla

Cassandra Sánchez Navarro como Laura, la mejor amiga de Álvaro

Cecilia Toussaint es la doctora Martínez

Cast de 'Loco por ella' Imagen Videocine

¿Dónde ver online la película Loco por ella?

Si no pudiste ver Loco por ella en la pantalla grande, hay buenas noticias: el 6 de junio llegará al catálogo de ViX, permitiendo que todos disfruten de esta conmovedora historia desde casa.